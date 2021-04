Ceferin: "Hay algunos que creen que la Tierra es plan y que la Superliga aún existe"

Los clubes de la Superliga definitivamente se enfrentarán a una sanción por intentar establecer una competición europea separatista, ha vuelto a señalar el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una entrevista en Daily Mail, incluso con una prohibición de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada todavía

Sin embargo, Ceferin cree que los seis grandes de Inglaterra (Chelsea , Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool y Manchester United) deberían ser tratados con más indulgencia porque fueron los primeros en cambiar de opinión

Los castigos más duros serán para Real Madrid, Barcelona y Juventus que siguen aferrados a la idea de que la Superliga pueda revivir: "Hay algunos que creen que la Tierra es plan y que la Superliga aún existe", apuntó Ceferin.

Ceferin es especialmente mordaz con Barça, Real Madrid y Juventus por persistir en la idea de que la Superliga pueda revivir. Pero, curiosamente, está siendo más venébolo con los equipos ingleses: 'Veamos. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y simplemente decir: "Me han castigado porque todos me odian". No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer", señala el presidente de la UEFA.

"Pero para mí es una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Se retiraron primero, admitieron que cometieron un error. Tienes que tener algo de grandeza para decir: "Me equivoqué". Para mí hay tres grupos entre estos doce equipo: los ingleses, que salieron primero, luego los otros tres [Atlético de Madrid, AC Milan, Inter] y luego los que sienten que la Tierra es plana y piensan que la Superliga. todavía existe. Y hay una gran diferencia entre ellos. Pero todos serán responsables. De qué manera, veremos", volvió a decir Ceferin.

“No quiero decir un proceso disciplinario, pero tiene que quedar claro que todo el mundo tiene que ser responsable de forma diferente. ¿Es disciplinario? ¿Es decisión del comité ejecutivo? Veremos. Es demasiado pronto para decirlo", añadió.

Ceferin recordó también la "estresante" jornada previa al anuncio de la nueva 'Champions', en la que estalló el escándalo de la Superliga. "Me sentí como si me hubieran metido en una lavadora. El sábado, me fui a Suiza desde mi país de origen, ocho horas en coche. Tenía todo listo para hablar de las reformas en mi discurso, incluso le daba las gracias a Agnelli. Cambié el discurso cuatro veces desde entonces", confesó.

'Mira, hablando honestamente, quedé completamente impresionado por la reacción de los fans, de toda la comunidad del fútbol y no solo de la comunidad del fútbol, ​​sino de la sociedad. Nunca vi esto", reconoce el mandatario europeo.

“La UEFA hizo su parte, los clubes que nos apoyaron hicieron la suya. Y, por supuesto, el gobierno del Reino Unido hizo la mayor parte. Pero, con mucho, la mayor parte la hicieron los fans", incide Ceferin de nuevo en alusión a los seguidores del mundo del fútbol.

La reacción en Inglaterra, que junto con la negativa del Bayern Munich, del Borussia Dortmund y del Paris Saint-Germain a participar fue fundamental para frustrar los planes y eso ha tenido un profundo impacto en Ceferin.