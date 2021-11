Juanma Castaño: "Los problemas cardíacos en futbolistas me generan mucha incertidumbre y mucho pesimismo"

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero causará baja al menos durante tres meses en el Barcelona, después de someterse a un tratamiento para hacer frente a la arritmia que se le detectó tras el partido de LaLiga Santander del pasado sábado contra el Alavés en el Camp Nou. Tras conocer la noticia, el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, habló de la situación del argentino, en Tiempo de Análisis.

"¿Qué tal? Muy buenas. El fin de semana nos deja como principal noticia el asunto del 'Kun' Agüero. La afección cardiaca, con esa arritmia, que según un comunicado que ya ha hecho público el FC Barcelona le va a tener como mínimo tres meses fuera de los terrenos de juego y después se estudiará qué tratamiento y en qué plazos podría volver o no a los terrenos de juego. En este caso lo importante es que el ‘Kun’ esté bien. Que no haya pasado nada más grave y que pueda hacer una vida normal y saludable. No una vida de deportista de élite, de competición normal y saludable. Eso ya es el segundo paso: saber si el ‘Kun’ puede competir como lo ha hecho en estos últimos años. Los problemas cardíacos en futbolistas me generan mucha incertidumbre y diría que mucho pesimismo. La mayoría de los que han tenido este tipo de afecciones no han vuelto. Hablo de gente como Casillas, De la Red, Eriksen… casos que nos vienen a la memoria recientemente, tuvieron que poner fin a su carrera. ¿Tendrá que hacer esto Agüero? No lo sé. Lo decidirán los médicos y lo decidirá él, pero no tiene buena pinta. La sensación es que al Barça le está saliendo todo mal. Todo lo que está tocando el Barça en los últimos meses le sale mal. Momento insostenible. A ver si llega Xavi y cambia un poco la perspectiva para el conjunto culé".









Debut de Agüero en el partido ante el ValenciaEFE





"Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar la recuperación"

Sergio Agüero, que estará tres meses de baja por una arritmia cardíaca, aseguró que está "bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación".



Agüero, que sufrió dicha arritmia en el último partido de LaLiga Santander ante el Alavés, señala en su espacio en Twitter: "Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte".





[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021





El Barça, obligado a reaccionar ante el Dinamo de Kiev

Tras una semana en la que tan solo sumó uno de nueve puntos posibles en Liga, el Barça está obligado a reaccionar en su visita al Dinamo de Kiev, si desea seguir con opciones de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones sin necesidad de puntuar en la última jornada de la fase de grupos en Múnich.



Un triunfo en Kiev y una derrota del Benfica ante el Bayern dejarían al Barça dos puntos por encima de los portugueses antes de que visiten el Camp Nou. Todo lo que no sea ganar en Ucrania complicaría el futuro del equipo azulgrana en la competición, que afronta el partido con Sergi Barjuan como técnico interino.