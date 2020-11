Juanma Castaño, a los atléticos que no reconocen el favoritismo de su equipo: "Que se dejen de milongas"

Tras diez jornadas disputadas de LaLiga Santander, el Atlético de Madrid vuelve a estar arriba, en la clasificación, detrás de la Real Sociedad.

La buena situación deportiva del Atlético de Madrid lleva al director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, a lanzar una pregunta al respecto: "Tenemos una duda enorme en los programas deportivos de Cope, especialmente en El Partidazo de COPE, como así se reflejó en el #TertulionTJCope. No sabemos si decir que el Atlético de Madrid es candidato y favorito al título es atentar o si es agredir la sensibilidad atlética".

► Escucha el Tertulión de los Domingos del 22 de noviembre de 2020

"Hay muchos atléticos que no quieren escuchar que el Atleti es el equipo que mejor está jugando, el que mejor está situado y el que ha demostrado ser mejor que Real Madrid y Barça, junto a la Real Sociedad, en este arranque de temporada", explica Castaño.

"Para esos atléticos, es casi un ataque considerarles favoritos porque consideran que eso es meter presión al equipo, pero de eso se trata, ¿no? El que quiere ganar, el que quiere ser campeón tiene que sentir la presión desde el minuto uno", prosiguió.

El discurso cholista del 'partido a partido'

Juanma Castaño mencionó la famosa frase que se atribuye al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone: "Es evidente que al Cholo le va muy bien lo del 'partido a partido' y que él no lo va a decir. Pero el resto, ¿por qué no lo admite? ¿Por qué no dice objetivamente que el mejor equipo en este arranque de temporada, el más competitivo, puede ser el Atlético de Madrid, insisto, junto con la Real Sociedad?"

Simeone, durante un entrenamientoEFE

Final Atlético-Barça 1-0.



El Barça acaba con la peor racha de su historia en Liga ante el Atlético (20 partidos sin ganar).



El Atlético no ganaba un partido de Liga ante el Barça desde el 14 de febrero de 2010: 2-1 en el Calderón. — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 21, 2020

Y un mensaje para esos atléticos: "¡Que se dejen de milongas, que reconozcan lo que hay! Porque, hasta ahora, el Atlético de Madrid ha demostrado que es mejor que Real Madrid y Barça. Y lo que es más importante: no es que Madrid y Barça es que estén en un bache, sino que parece que va a ser durante todo el año".

La Real Sociedad es líder... con dos partidos más

La distancia entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid es de tan sólo tres puntos, aunque el equipo donostiarra jugado los diez partidos previstos hasta la fecha, mientras que el conjunto rojiblanco ha disputado ocho.

El Atlético de Madrid es, de momento, el único equipo de Primera División que no conoce la derrota.

Los arranques de Real Madrid y Barcelona siguen dejando dudas. Mientras que el Real Madrid es cuarto en esta clasificación 'asimétrica', la realidad del equipo azulgrana le sitúa 13º con 11 puntos: tan sólo tres victorias en ocho partidos.