Juanma Castaño: “Hay que valorar la responsabilidad de Florentino Pérez al frente del Real Madrid”

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', opina en el Tiempo de Análisis sobre la gestión económica al frente del Real Madrid y las críticas que hizo en la Asamblea de este domingo, donde dijo que es un "clamor popular" la diferencia que hay respecto a otros equipos en las repeticiones y en las opiniones que vierten los comentaristas:

"El último comentario del año, dedicado a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Un presidente que se niega sistemáticamente a comparecer en El Partidazo de COPE, así que le tenemos que escuchar en la contadas ocasiones en las que se dirige al mundo. Ayer lo hizo, en la Asamblea de socios del Real Madrid, para ofrecer unos números muy buenos, para garantizar que ha habido superávit y para anunciar un presupuesto con 300 millones de euros menos para esta temporada. El trabajo económico es muy responsable, su legado en el Real Madrid va a ser muy importante, con un estadio que va a ser el mejor de Europa, una ciudad deportiva que tiene unas instalaciones increíbles y una responsabilidad porque no va a tirar el dinero en un fichaje, no va a arruinar el club por tener un gran nombre en este año tan difícil y en los próximos. Otra cosa es lo que piensa sobre los medios de comunicación, la Superliga y el papel de la prensa en torno al Real Madrid; eso es más discutible. A los que estamos delante del micrófono no tiene que cegarnos lo que piensa de nosotros para expresar que es un presidente responsable y en estos momentos hay que valorar la responsabilidad de un dirigente al frente de un club como el Madrid, uno de los más importantes del mundo. El resto, son opiniones que tenemos que respetar; a mí no me gustan, me gustaría que viniera y está invitado para contar con total libertad a los oyentes de ‘El Partidazo de COPE’ cuáles son sus ideas o sus protestas. Feliz Año y Felices Fiestas".

Florentino Pérez se queja del trato de la prensa

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, criticó este domingo el trato que recibe su club en las retransmisiones televisivas y dijo que es un "clamor popular" la diferencia que hay respecto a otros equipos en las repeticiones y en las opiniones que vierten los comentaristas.

El máximo mandatario blanco, durante el punto de ruegos y preguntas durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios, lamentó la situación que vive el Real Madrid cuando emiten por televisión los partidos que disputa.

�� Florentino Pérez, sobre los comentarios en las retransmisiones televisivas



�� "Es un clamor popular el diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto a otros equipos"https://t.co/qvt1B8GoWv — Tiempo de Juego (@tjcope) December 20, 2020

"Hay veces que no repiten las jugadas que son muy importantes. Lo he dicho siempre. Que si los realizadores, que si los otros... todo el mundo ve que hay una gran diferencia, no sólo en la repetición de las imágenes, en las personas que hablan del partido", dijo. "Y no son nunca favorables al Real Madrid. Nunca me he mojado, pero es la verdad, es un clamor popular el diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto a otros equipos"

La contestación de Javier Tebas

El presidente de LaLiga ve "muy despistado" al presidente del Madrid "en el tema de la Superliga". El presidente de LaLiga, Javier Tebas, contestó a unas declaraciones de Florentino Pérez este domingo, sobre la Superliga y sobre la "diferencia de trato" al club blanco en las retransmisiones de partidos, y le recomendó escuchar los partidos de su equipo por Real Madrid TV y le vio "muy despistado" en el tema de la posible nueva competición europea.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. EFE

"Creo que el presidente del Real Madrid anda muy despistado con el tema de la Superliga, deben informarle mejor", escribió en primer lugar el presidente de LaLiga en su cuenta de Twitter, después de que Florentino defendiera "un nuevo impulso" y "nuevas fórmulas" para el fútbol, durante su intervención en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios del club.

Por otro lado, Florentino dijo que los comentaristas de la televisión "nunca son favorables" al Madrid, algo a lo que contestó Tebas en el mismo mensaje de Twitter. "Sobre las retransmisiones, si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con RMTV, seguro que son más "objetivas"", escribió, con ese entrecomillado irónico.

Florentino: "Es momento para la austeridad"

La situación económica del club pasa por un "momento de austeridad". El presidente del Real Madrid destacó que las cuentas "han estado marcada por los efectos del Covid, y que marcará los presupuestos para este año. Los efectos han sido de gran impacto".

Y pese a la pérdida de ingresos por tiendas, márketing y restaurantes, "la ausencia de público ha provocado una importante caída de ingresos, como ha ocurrido en todos los clubes de fútbol. Hemos llevado una gran reducción de gastos para mantener nuestra solvencia económica. Agradezco a los jugadores y técnicos que, junto a los ejecutivos del club, decidieron rebajar voluntariamente su retribución para evitar tomar medidas drásticas". Por ello, resaltó que "la vuelta de público a los estadios nos ayudaría a que las pérdidas fueran menores".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la Asamblea de Socios en 2020

Hubo respaldo absoluto a las cuentas. La temporada 2019-2020 se cerró con un resultado positivo de 313.000 euros, y se aprobó un presupuesto un 14% inferior como consecuencia de la pandemia. De los 1.813 votos contabilizados, 1.797 fueron a favor, 11 abstenciones y 5 en contra.

En lo deportivo, recordó los títulos conseguidos bajo su mandato, destacó la creación del equipo femenino de fútbol y elogió a Zinedine Zidane: "Zidane ha conseguido 11 títulos y ya es el segundo entrenador con más partidos en la historia. Zidane es un símbolo como entrenador y como jugador".