Juanma Castaño: "Este Athletic va a ser otro equipo con Marcelino”

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis', del estado de gracia del Athletic Club, que tras ganar la Supercopa de España ante el Barcelona en la prórroga, este lunes ha regresado a LaLiga Santander endosando una 'manita' al Getafe en el partido que ha cerrado la 20ª jornada en Primera División. Alguna tecla ha tenido que tocar Marcelino para ver la mejora en el conjunto vasco a corto plazo. El Athletic sigue al alza.



"Hola, muy buenas a todos. Me voy a salir un poco del carril, no voy a hablar de lo de siempre… Madrid, Barça, Atleti, del partido a partido, favorito, etc.… voy a hablar de un personaje que ha vuelto a nuestro fútbol en las últimas semanas y que para mí está siendo el gran protagonista: Marcelino García Toral. El entrenador del Athletic Club que en el Valencia acabó como acabó después de ganar la Copa del Rey, que ha llegado al Athletic, que ha conseguido la Supercopa ganándole al Barça y al Real Madrid, que pasó en Copa – era ante un Segunda B, pero pasó en Copa – y que, de repente, en Liga también ha ganado con relativa calma y facilidad al Getafe. Este entrenador tiene algo. Es evidente que tiene algo. Marcelino es un buen entrenador. No entiendo lo que pasó en Valencia y no entiendo que haya estado año y pico sin entrenar en Primera División. Marcelino lo está demostrando en Bilbao. Estoy convencido de que este Athletic con Marcelino va a ser otro equipo”.





El Athletic sigue en estado de gracia 'Manita' del conjunto de Marcelino con goles de Raúl García (2), Yeray, Berenguer y De Marcos. Cucurella marcó a los 18 segundos. Unai Simón paró un penalti a Mata. 25 ene 2021 - 20:10

FINAL I Contundente victoria del Athletic en San Mamés. Los leones marcaron cinco goles al Getafe en un partido que comenzaron perdiendo a los 20 segundos.



El Athletic golea en una noche mágica

Todo es felicidad en el conjunto rojiblanco desde la llegada de Marcelino García Toral. Iker Munain participó en los cuatro goles de su equipo, Raúl García marcó un doblete y Unai Simón paró un penalti a Jaime Mata. El Athletic, con estos tres puntos, se aúpa a la primera mitad de la tabla, donde es noveno aunque todavía más cerca del descenso, del que se ha alejado a seis puntos, que de Europa, que le queda aún a siete.





El Athletic ha ganado sus 4 últimos partidos:

1-2 Madrid

2-3 Barça

1-2 Ibiza

5-1 Getafe



El Athletic no ganaba 4 partidos seguidos desde abril de 2017, con Valverde como entrenador. — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 25, 2021

El jueves, ante el Alcoyano en Copa

El Alcoyano, que primero se deshizo del Laredo y del Huesca antes de protagonizar la machada eliminando al Real Madrid, se medirá al Athletic Club de Bilbao.



El conjunto alicantino, con la moral reforzada tras vencer al conjunto de Zinedine Zidane, recibirá este jueves en su estadio a un auténtico 'rey' de Copas. Esta temporada, en su debut en la competición, el Athletic sufrió en dieciseisavos de final para superar al Ibiza con un gol en el tiempo de descuento.