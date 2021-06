Juanma Castaño: "Estamos a tres partidos de ser campeones, y resulta increíble después de ver cómo empezamos"

El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, analiza en esta nueva entrega de Tiempo de Anális, la clasificación de la Selección Española a los cuartos de final de la Eurocopa tras derrotar a Croacia (3-5) en la prórroga. El rival de España será Suiza tras la victoria de los suizos en la tanda de penaltis a Francia.

"Si la afición de la Selección Española necesitaba un partido que le enchufara, ese encuentro ha llegado. Por fin, el partido contra Croacia. Con todas las cosas y también con las cosas malas que pasaron en el partido contra Croacia. Lo bueno, que Morata marcó, en su semana más difícil hizo un gol decisivo en un momento clave que además es un golazo y no solo hizo el gol, Morata estuvo muy bien en el partido, es cierto que falló algunas ocasiones, pero su participación, su implicación en el juego es fundamental. Y lo de Unai Simón. Tuvo un fallo de esos que se recuerdan de por vida, de los que te pueden marcar para siempre y se recuperó en el mismo partido con el apoyo de sus compañeros y con tres paradas que permitieron que España esté en cuartos de final. Y luego la aparición de jugadores como Pedri o Busquets que están haciendo un buen papel en esta Eurocopa y que pueden tener un papel todavía protagonista, más si cabe en el equipo de Luis Enrique.

Tenemos gol, mucho más del que pensábamos y hay muchos más jugadores de los que creíamos que pueden marcar gol con esta Selección Española.

Nos espera en cuartos un rival que no esperábamos que es Suiza. El partido contra Francia fue espectacular y yo creo que se vivió, probablemente, la tarde-noche de fútbol internacional más espectacular de los últimos años, es un encuentro apasionante.

Estamos ahí a tres partidos de la final, a tres partidos de ser campeones y resulta increíble decir esto cuando venimos de una primera fase cómo empezó esta Eurocopa. Puede pasar cualquier cosa. Somos capaces de lo mejor, pero atención, visto lo visto somos capaces de lo peor".













La reivindicación de Álvaro Morata

El delantero español Álvaro Morata mostró su felicidad tras acceder a los cuartos de final con una "paliza" física que dijo "ha merecido la pena" y tras firmar un gol que dedicó a su familia tras los malos momentos sufridos.

"Ha sido un partido sufrido, sabíamos que iba a ser difícil porque Croacia tiene muchos jugadores de nivel. Lo importante es que estamos en cuartos y hemos demostrado que somos un gran equipo", manifestó en el canal de Mediaset a la conclusión del partido.

"La paliza ha merecido la pena. Agradezco a toda la gente que nos apoya aunque las últimas semanas se han visto cosas que no han sido bonitas hacia mi pero la mayoría de España se ha volcado", añadió.

Morata dedicó a su mujer y sus hijos su gol, con el que iguala a Fernando Torres como máximo goleador español en la historia de las Eurocopas, tras los malos momentos sufridos por ser insultados en Sevilla por aficionados de la selección española.

"El gol es para mi mujer, mis hijos, mi familia y toda la gente que me apoya. Muchas veces hay que pasar momentos difíciles para saborear los buenos", sentenció.













Luis Enrique: "Unai Simón ha demostrado personalidad"

Luis Enrique restó importancia al error de Unai Simón en el primer tanto y ensalzó su personalidad en el resto del encuentro. "El fútbol es un juego de errores. No he visto en mi carrera a ningún jugador que no cometa errores. Unai ha dado una lección para cualquier niño que quiera ser futbolista. Hoy ha demostrado que, después de un error, ha vuelto a generar superioridad, paradas increíbles y ha tenido la personalidad necesaria. Ha sido un refuerzo para cualquiera que quiera ser futbolista profesional", recalcó.

??? @LUISENRIQUE21: "El fútbol es un juego de errores. En el caso de Unai Simón, creo que ha dado una lección a los profesionales y a los niños que quieren ser futbolistas".



?? "Ha hecho paradas increíbles y ha tenido la confianza que ya le conocíamos".#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/fcie7atBy4 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 28, 2021