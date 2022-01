Juanma Castaño: "Creo que Pepe Domingo Castaño es la figura, en vida, más importante de la radio española"

“Acabamos de cerrar un programa histórico gracias a Pepe Domingo Castaño que está en plena campaña de presentación de su libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’” dice Juanma Castaño al finalizar El Partidazo de COPE de este lunes 17 de enero en el que ha entrevistado a Pepe Domingo Castaño acompañado de Julio Iglesias, Vicente del Bosque, Cristina Castaño y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida.

“Es un libro, aunque él no lo quiere llamar así, autobiográfico, una colección de recuerdos de su vida, que es una vida digna de ser contada” comentaba Juanma Castaño todavía emocionado y con la ‘piel de gallina’ tras finalizar la entrevista. “Creo que es un momento mágico, y creo que estamos ante la figura, en vida, más importante de la radio española, Pepe Domingo Castaño. Por muchas cosas, pero sobre todo por lo que genera cuando coge un micrófono y empieza a hablar, es espectacular”.

“En Tiempo de Juego le disfrutamos, pero cuando viene a El Partidazo y cuando habla con el corazón en la mano, todo se multiplica. Cuando habla con esa sensibilidad, esa pausa y esa emoción, todo se multiplica en él, y en el oyente” concretaba Juanma Castaño antes de dedicar a Pepe Domingo unas palabras de agradecimiento. “Desde aquí gracias Pepe por este Partidazo, por este libro y sobre todo por existir, GRACIAS” concluía el director de El Partidazo de COPE.





Agotada la primera edición del libro de Pepe Domingo Castaño 'Hasta que se me acaben las palabras'

El jueves 13 de enero de 2022 salió a la venta el primer libro que publica en su vida 'Hasta que se me acaben las palabras, un libro que en sus propias palabras es "un amasijo de recuerdos sin cronología. En la primera parte soy más íntimo y luego mucho menos profundo" decía Pepe Domingo sobre esta obra que en un principio no quería publicar porque a su parecer el contenido era muy malo.

Ese libro que según él no tenía sentido publicar, ha batido récord de ventas y ya se ha agotado la primera edición en el primer fin de semana que se ponía a la venta. Exactamente 4 días han tardado el público, los lectores y los aficionados y seguidores de Pepe, en que las librerías y los portales de venta hayan tenido que poner el carte de 'existencias agotadas'. Pero para aquellos que no han podido hacerse con esta primera edición, podrán comprar 'Hasta que se me acaben las palabras' cuando salga a la venta la segunda, que ya está en marcha.

Un libro de Pepe Domingo Castaño en el que desnuda su vida y sus recuerdos de una manera honesta y con toda la humildad que se puede tener para contar una serie de vivencias que merecen ser contadas. Una humildad que además se refleja en las ganancias que consiga el libro en cuanto a ventas se refiera y que iran destinadas integramente a 'Cáritas' y a 'AESLEMA', la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes).

