Paco González entrevista a Pepe Domingo Castaño por primera vez: "Sólo me falta ser número 1 en la vida"

Pepe Domingo Castaño, 'La Leyenda de Tiempo de Juego', ha presentado este domingo su libro"Hasta que se me acaben las palabras" en su programa, en 'Tiempo de Juego' y para ello, el director del programa líder de la radio deportiva española, Paco González, le ha realizado su primera entrevista en todos los años que llevan trabajando juntos.

Tras estar el pasado jueves con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE', Pepe ha vuelto a señalar que "he sido, soy y seré el hombre más feliz del mundo" por ello "me siento en la obligación en pagar a la vida por todo lo que me ha dado". Hay que recordar que lo beneficios del libro de 'La Leyenda' son con fines solidarios para Caritas y Aesleme España.

Paco González entrevista a Pepe Domingo Castaño por primera vez





Una entrevista que para Paco González ha sido "la más difícil porque sé su vida y lo que no, lo he aprendido leyendo el libro" y a raíz de ello, Paco le preguntó a Pepe si podía haber tenido una vida mejor después de haber sido número uno en la radio, en la música y en la televisión y Pepe fue claro: "Creo que no, solo me falta ser número 1 en la vida, por qué no sé si en la entrega a los demás he sido el número uno".

Pepe Domingo Castaño ha confesado que le da "pánico" terminar esta vida: "Pánico a lo que pasará mañana porque no sabes lo que el destino te tiene reservado"

SU LIBRO

'La Leyenda de Tiempo de Juego' ha revelado que su libro 'Hasta que se me agoten las palabras' lo escribió en dos partes. Una primera que fue cuando hace 20 años plasmó su vida desde que salió del convento hasta que llegó a Madrid. El propio Pepe reconoce que no se atrevía a publicarla porque no le gustaba y que fue un oyente de La Coruña quien le animó a hacerlo, pero para ello le quedaba escribir desde que llegó a la capital hasta la actualidad. Una vez dado el paso adelante recuerda cómo le envió el manuscrito a dicho oyente y la reación que tuvo: "A los dos días de enviárselo, él me dijo que le había emocionado y que no podía dejar de leerlo, y a mi me emocionó también".

De esa etapa en el convento, Pepe Domingo Castaño asegura que "estaba convencido que iba a ser un buen fraile" hasta que a raíz de ver una procesión en Palencia y al ver a "unas chicas muy guapas" se dio cuenta que quería salir del convento y tras hablar con su confesor, lo abandonó.

SU GRAN AMOR TERE

Durante la entrevista, Pepe volvió a recordar cómo fue el momento en el que conoció a Tere "la mujer de mi vida": "Yo en aquél momento estaba con una chica, y estando en una discoteca con unos amigos la vi entrar. Fue un momento mágico en mi vida".

"Tenía miedo que la rubia que entró estuviera con mi amigo Manolo Roca y se lo pregunté. Él me dijo que solo era una amiga suya y me llevé una alegría tremenda", y añade "Creo en el flechazo. El tiempo mata casi todo, menos lo que más quieres. Sigo viendo en Tere la mujer más hermosa que he visto nunca. Aquel día, nos miramos y sé que algo pasó. Desde aquella noche, 23 de febrero 1976 no nos separamos".

SUS HIJOS

A la vez que tuvo buenas y bonitas palabras hacias Tere, Pepe también elogió a sus hijos Hugo y Óscar: "Hugo que es el mayor, no es hijo fisiológico mío. Es hijo de Tere y nos cogimos tanto cariño que le adopté y le di mis apellidos. Es tan bueno…es un hijo extraordinario. Óscar es tímido, como yo, desconfiado, gruñón. A mi me llamaban el Márques de Gruñón. Es un pedazo de pan".

PERSONAS QUE MÁS LE AYUDARA

Pepe Alvite, periodista gallego como Pepe y Carlos Martínez Barbeito son las primeras personas que recuerda Pepe Domingo Castaño, al igual que habla de cómo tuvo su primera oportunidad en Radio Centro gracias a Manuel Zuasti.

“No sé si eres la lecha o una mierda, porque yo esa radio no la entiendo pero me dicen que tienes madera”, revela Pepe que le dijo Zuasti después de que tuviera su primera oportunidad cuando sustituyó a Miguel Aquino cuando este se puso enfermo.

COMPLEJO

El comunicador de 'Tiempo de Juego' ha desvelado su gran complejo y que nunca había salido a la luz: "Tenía un complejo de nariz. La familia de mi padre tienen unas narices…un narizón. Luché toda mi vida para tener gafas para disimular la nariz"

Durante este episodio, Pepe también habla de lo que hizo cuando recibió su primer sueldo: "Le dije a mi hermana Chicha que fuera por todos los establecimientos donde mi madre debía dinero para pagar las deudas. Era para agradecer a mi madre todo lo que había hecho por mí".

Al igual que recordó aquela anécdota de su vida, Pepe Domingo Castaño también confiesa que odia las discusiones a raíz de lo que veía en casa con sus padres y por ello: "Si puedo, no quiero discutir nunca con mi mujer" y añade "acabo dando la razón a la persona con la que discuto, aunque no tenga razón".





CANTAR EN UN MADISON LLENO

Pepe Domingo Castaño fue un número 1 de ventas en América por 'Motivos' y eso hizo que cantara ante un Madison Square Garden lleno, pero "no le das importancia. Para mí era normal estar allí. Era el número 1 de ventas en América. Lo que no me creía es que fuera el número 1 de ventas. Para mí fue una historia muy bonita".

PREGUNTAS DE LOS OYENTES

¿El día que más has cabreado y por qué?

"El día de los trenes de Atocha. Siempre decía algo antes de la careta y me dolió que no pudiera decir lo que me hubiera gustado Estuve a punto de dejar la SER. Ese día habló Paco y me enfadé con él ese día, nunca se lo he dicho, pero por dentro estaba muy cabreado. Tuve cierto resquemor con Paco".

¿Qué le dirías a tu sustituto? ¿Consejos?

"La radio ha cubierto una etapa. Primero Joaquín Prat, luego yo que seguí su camino, introduciendo mi estilo. Cuando me vaya, creo que no se tiene que hacer lo mismo. Hay gente joven maravillosa y es el momento para que aporte ideas para que la publicidad no sea cómo la que hago yo. La radio tiene qué evolucionar".

¿Ha habido gente de la SER que te haya reconocido que aquella salida fue un error?

"No he hablado con esos tres impresentables que nombro en mi libro. Perdono, pero no olvido. Me da pena hablar de esta tema, pero soy esclavo de lo que escribo. Hay gente de la SER que se arrepintieron. La SER perdió alma cuando nos fuimos".

¿Cómo mantener la ilusión?

"Hago cada año una medición de ilusión. Cuerpo y alma se juntan y mi cabeza y corazón se separa. La cabeza me dice una cosa y el corazón, otra. Casi siempre sigo el corazón y siguiendo el corazón me ha ido fenomenal. Cuando he empleado la cabeza, me ha ido mal. Cuando la carga de ilusión no sea suficiente ese día lo dejaré. El libro termina respondiendo…¿Hasta cuándo? Toda mi vida he pensado que tengo que hacer el mejor programa mañana, porque si lo he hecho hoy, habré perdido interés".





Paco González y Pepe Domingo Castaño