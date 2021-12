Juanma Castaño: "La Champions está colocando al fútbol español donde corresponde: mucho más abajo"

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', habla en un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' del nivel del fútbol español en Europa y de las sensaciones que han dejado Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, al clasificarse para la Champions, y Barcelona y Sevilla, que jugarán la Europa League.

"La Champions 2021-2022 está colocando al fútbol español probablemente en el lugar que le corresponde y es un lugar mucho más bajo del que tenía hace unos años. El fútbol español, no es normal que pierda al Barça y al Sevilla como los ha perdido en esta primera fase de la primera competición europea y no es normal que pase tantos apuros para superar la ronda de grupos tanto el Atlético de Madrid, como ahora el Villarreal, que lo ha hecho in extremis. Ha ganado 3-2, si en Bérgamo, pero pasando por muchos apuros al final del partido cuando tenía la victoria encarrilada. El único que aprueba con relativa nota es el Real Madrid, que está creciendo y que a lo mejor incluso tiene alguna opción de seguir adelante en la competición hasta las rondas de cuartos, semifinales, pero ¿se puede creer en el Real Madrid cómo campeón de la Champions? De momento, insisto, está creciendo. Lo peor, lo del Barça es muy grave la situación que está viviendo el FC Barcelona y desde luego se veía venir. Es evidente que la situación es complicadísima porque da la sensación de que el Barça no ha tocado fondo. Lo peor no es que haya perdido con el Bayern de Múnich, lo peor es que en este grupo solo ha marcado dos goles en seis partidos y que ha sido de incapaz de ganar más de un partido. Ahora tiene el reto de LaLiga: quedar entre los cuatro primeros y eso ahora mismo viendo como juega el equipo y cómo está el equipo es un reto dificilísimo para el equipo de Xavi".

El Villarreal sella su pase a octavos como segundo de grupo

El Villarreal sufrió para entrar en los octavos de final de la Liga de Campeones en un partido en el que dispuso de una cómoda ventaja de 0-3 mediado el segundo tiempo y que se le complicó con dos goles en los minutos finales del Atalanta, que estuvo cerca de empatar.

#UCL | 2-3 ? 90'+5' | ¡?? ??????????????!



¡El Submarino vuelve a hacer historia y supera la fase de grupos de la @ChampionsLeague!



Costó sangre, sudor y lágrimas pero el doblete de @Danjuma y el gol de Capoue pone a los amarillos en la siguiente ronda.



¡?? ?????????? ??! pic.twitter.com/6uWj4IboFJ — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 9, 2021





El Villarreal sufrió para entrar en los octavos de final de la Liga de Campeones en un partido en el que dispuso de una cómoda ventaja de 0-3 mediado el segundo tiempo y que se le complicó con dos goles en los minutos finales del Atalanta, que estuvo cerca de empatar.

El equipo español fraguó su victoria en el orden defensivo y en la capacidad para aprovechar sus oportunidades en momentos clave, ya que el 0-1 llegó muy pronto, el 0-2 justo antes del descanso y el 0-3 nada más comenzar la segunda mitad. A partir de entonces, el Villarreal se cayó y el Atalanta estuvo cerca de la épica, aunque no pasó del 2-3.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Xavi: "Hoy empieza una nueva era en el Barça"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el club "no merece" estar eliminado de la Liga de Campeones y tener que luchar por la Europa League y se mostró fastidiado por no haber podido evitar la derrota en Múnich y quedar fuera de una élite europea a la que intentará volver con lucha y trabajo.

Xavi da instrucciones a sus jugadores en el Allianz Arena | EFE





"Hoy empieza una nueva etapa, empieza de cero y a trabajar para devolver al Barça donde merece, que es luchar por la 'Champions' y no por la Europa League. El Barça no se merece estar aquí, hay muchas circunstancias que han hecho estar así, pero me jode porque estoy al cargo ahora", aseguró en Movistar Liga de Campeones.

Aunque para Xavi la palabra fracaso no existe --"lo hemos intentado y quien lo intenta no fracasa. Hay resignación"--, reconoció que el Bayern fue mejor y envió al Barça a una "nueva realidad" que no está a la altura de la entidad.