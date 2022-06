Juanma Castaño: "El Barcelona debería solucionar cuanto antes la renovación de Gavi"

El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, se pasa por esta nueva entrega del 'Tiempo de Análisis' para hablar de la situación de Gavi en el Barcelona. El joven futbolista azulgrana termina contrato la próxima temporada y ambas partes se han emplazado a seguir hablando en los próximos días para cerrar la renovación.

"¿Qué tal? Muy buenas. El Barça debería solucionar cuanto antes la renovación de Gavi. No digo que peligre, pero es una incertidumbre innecesaria tener a una joya de estas características en una situación como la que está. Falta un año para que termine su contrato, una cláusula de rescisión muy baja y un contrato que puede ser mejorado por cualquier club europeo de primer nivel. El caso es que De la Peña y Laporta no han rubricado este acuerdo y Gavi es un caramelo en la puerta del colegio. Su intención es quedarse en el Barça, pero y si aparece un gran club y le multiplica por tres lo que le ofrece el Barcelona. Es perfectamente posible. Al Barça se le iría una auténtica joya. No ocurrirá, pero la situación de Gavi es peligrosa teniendo en cuenta los tiburones que hay en el mundo del fútbol".





Gavi, en un encuentro con el Barça esta temporadaCordon Press





"Es un volcán en erupción"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, se mostró "contento" por "una muy buena noche" y un balance positivo después de cuatro partidos a final de temporada que terminan con el liderato del Grupo 2 de la Liga de Naciones, una competición muy igualada, tras el 2-0 a República Checa en Málaga.

Luis Enrique reconoció que la entrada de Gavi en la segunda mitad fue meteórica, y no aclaró a qué se refirió con la necesidad del canterano del Barça de mejorar también fuera del campo.

"Es un mensaje para cualquiera, todos pueden mejorar dentro y fuera del terreno de juego, aunque ya tenemos un grupo de alto nivel en ese sentido. Un grupo que se define por una serie de principios, la parte interesada lo cogió. El Gavi dentro del terreno de juego es un volcán en erupción", apuntó.





