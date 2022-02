Juanma Castaño: "El Atlético-United es absolutamente indescifrable"

La victoria balsámica ante Osasuna, que lo calma casi todo, aparece ahora la Liga de Campeones y el Manchester United en el Wanda Metropolitano. El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, se pasa por esta nueva entrega del 'Tiempo de Análisis' para hablar de la situación del Atlético de Madrid, con la vista puesta en el duelo de este miércoles ante el Manchester United.

"¿Qué tal? ¡Muy buenas! Hay veces que hay algunas eliminatorias en Europa que son atractivas por el momento dulce que viven los dos equipos que se enfrentan. Son los líderes de sus respectivas ligas, son clarísimos favoritos para ganar la competición... esta semana estamos ante una eliminatoria que para mí es muy atractiva y es justo, por lo contrario. Por el momento débil que atraviesan los dos equipos esta temporada. Atlético de Madrid y Manchester United. Los dos tienen mucho nombre, mucha historia… y los dos tienen en esta competición un clavo al que agarrarse para tratar de hacer bien la temporada. Este enfrentamiento que empieza en el Wanda y que termina en Old Trafford es absolutamente indescifrable. No sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos cómo de motivado va a estar Cristiano Ronaldo enfrentándose, otra vez, contra el Atlético de Madrid. Y no sabemos cómo va a estar Simeone en un momento crítico en esta competición. Hace poco dijo en una entrevista que, tal vez, este era el año para la Champions. Cuesta creerlo. El Atleti está mal. Da igual que haya ganado el otro día en Pamplona, pero, desde luego, ya no es el partido a partido. A lo mejor, lo dice el Cholo, este es el año del Atleti".





Se acerca noche mágica... ?

¡Se acerca noche de Champions! ???? pic.twitter.com/vi8w98WmTG — Atlético de Madrid (@Atleti) February 21, 2022

Recado de Simeone a Joao Félix en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe.





"Simeone va a seguir en el Atlético muchos años"

El jugador del Atlético de Madrid Ángel Correa recalcó este lunes que el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, seguirá en el Atleti "muchos años todavía", insistiendo en que en el club "no dudan de él", al mismo tiempo que reconoció que deberán "tener cuidado" con Cristiano Ronaldo, aunque no es el único peligro del Manchester United, porque ya les hizo "mucho daño" en duelos anteriores.



"Han pasado muchos jugadores y el 'Cholo' sigue estando y compitiendo cada año, incluso en un año irregular. El 'Cholo' va a seguir por muchos años todavía", afirmó Ángel Correa en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.





???Ángel Correa (@AngelCorrea32) para @rtve: "Creo que el cholo va a seguir por muchísimos años"



??En una semana clave para el Atleti, con la ida de los octavos de final de #UCL, el rosarino reafirmó la unión en el vestuario en torno al 'Cholo' Simeone



??https://t.co/ico8CLl7GPpic.twitter.com/7agjGVkgiq — RTVE Deportes (@deportes_rtve) February 21, 2022





"La Champions es siempre uno de los retos más bonitos en la vida de un jugador"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El delantero portugués del Atlético de Madrid, Joao Félix, reconoció su ilusión ane la vuelta de la Liga de Campeones, "uno de los retos más bonitos" en la carrera de un futbolista y cree que si mantienen "la misma mentalidad y actitud" que en la victoria ante Osasuna podrán hacer "un 'partidazo'" este miércoles ante el Manchester United.