Joseba Larrañaga: "Zidane y Messi, en entredicho, esto del fútbol no hay quién lo entienda"

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE los viernes, ha analizado la semana de Zinedine Zidane y de Leo Messi. El técnico francés está cuestionado tras los últimos resultados. Por otro lado, el Barcelona gana sin Leo Messi y Joseba se cuestiona si el argentino no está tan valorado en el club como en años anteriores:

"¡Hola! ¿qué tal? muy buenas a todos. Es una semana muy extraña esta que está a punto de terminar porque dos de las grandes figuras, no solo de nuestro fútbol, sino del fútbol mundial están en entredicho, estamos hablando de Zidane y de Messi. La situación de Zidane parece que pende de hilo, depende sobre todo de dos partidos, de del sábado en Sevilla y el de la próxima semana ante el Borussia de Monchengladbach. A partir de ahí su futuro está muy entredicho. Es curiosa la forma de proceder de los clubes ahora mismo, no se puede hablar prácticamente con nadie, no se conceden entrevistas, pero los clubes tratan de deslizar a través de los medios de comunicación cuál es su sentir y a partir pulsan el ambiente que genera eso que se desliza en la sociedad y sobre todo en el accionariado o en la masa de socios del club y a partir de ahí toman una determinación. En el Real Madrid el que se ha puesto nervioso ha sido… la cúpula, el Presidente y el cuerpo directivo podríamos decir de alguna forma porque no ven nada clara la situación, pero ¿se puede en duda la figura de Zinedine Zidane después de todo lo que ha conseguido? Se dice que si no pasa a la siguiente fase de la Liga de Campeones será destituido, pero a partir de ahí al Real Madrid le va a quedar la Copa y LaLiga. ¿Zidane no está capacitado como para ganar una Copa y una Liga y es necesario echarle para traer a un entrenador que se haga cargo del equipo mediada la temporada? ¿No será mejor esperar a final de la campaña, hacer un balance y a partir de ahí tomar una determinación? Son cosas que ahora mismo ponen muy nerviosas a las cúpulas de los clubes, pero en este caso…como otras veces nos culpan a los medios de provocar ese nerviosismo, en este caso el nerviosismo viene provocado por la tensión que existe dentro de la Junta Directiva del Real Madrid. Desde luego echar a Zidane sería una noticia realmente catastrófica teniendo en cuenta el curriculum de Zidane con el Real Madrid. Y la segunda figura es la de Messi. El Presidente de la Junta Gestora del Barça dijo que económicamente hubiera sido rentable venderlo. Claro, evidentemente, Si te quitas todos los grandes sueldos y fichas jugadores muy baratos económicamente irá mejor la cosa…¿y deportivamente que al fin y al cabo es lo que genera los ingresos económicos? Lo cierto es que la situación de Messi es cada vez más complicada. Ya no se le ve como el jugador absolutamente determinante que puede marcar el futuro del Barcelona. Su ausencia en los últimos partidos ha provocado que el Barça haya ganado, bien, fácil, goleando y que muchas de las figuras que rodean a Messi normalmente dejan todo en manos del argentino, al no estar él asumen la responsabilidad. Asique vamos a ver qué pasa con estas dos figuras. Zinedine Zidane y Leo Messi en entredicho. Esto del fútbol no hay quién lo entienda"

A pesar de las numerosas informaciones de los últimos días y siendo cierto que el Real Madrid está sorprendido y preocupado por la marcha del equipo, la información que dio este miércoles Melchor Ruiz en Deportes COPE es que el entrenador Zinedine Zidane no está cuestionado y no tiene ningún ultimátum de la directiva.

Al francés no se le está buscando ningún sustituto. Y aunque perdiese ante el Sevilla en LaLiga Santander o el Borussia Mönchengladbach en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, cosa que tampoco se contempla en el Real Madrid, en el club no contemplan echar a Zinedine Zidane.

Zidane, durante el partido de este miércoles ante el Shakhtar (EFE).

Carles Tusquets, actual mandatario del Barcelona y que fue presidente de la Comisión Económica durante el mandato de Josep Maria Bartomeu, se refirió al hecho de que Messi estuviese a punto de abandonar el Barça el pasado mercado de fichajes: "Desde el punto de vista económico habría vendido a Messi en verano. Hubiese sido deseable por el dinero que hubiese recibido el club y el que se habría ahorrado".