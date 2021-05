Joseba Larrañaga: "Zidane... el Madrid se ha malacostumbrado a que su gente se vaya por la puerta de atrás"

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisisla salida de Zinedine Zidane del Real Madrid. Segunda vez que el francés deja el banquillo del cuadro blanco, tras dos temporadas y media.

"Antes que nada, felicidades a los seguidores del Atlético de Madrid, merecido lo tenéis y espero que sigáis disfrutando, que este tipo de temporadas en las que se sufre mucho, luego se saborean mejor. Ya decíamos que al final de la temporada habría baile de entrenadores en el Real Madrid y el FC Barcelona, el Atlético de Madrid es el que tiene el proyecto más firme y puede marcar una época. Hemos empezado con el adiós de Zidane. Lo importante que es salir bien de los sitios y Zidane no se ha marchado bien. Teniendo en cuenta que es uno de los entrenadores más importantes de la historia del Madrid, no se puede ir como se ha ido. Con un triste comunicado, en el que se agradecen sus servicios. Se marcha un entrenador que ha marcado época, un entrenador que ha hecho algo que no ha conseguido nadie en la historia del fútbol. No puede ser que sea así su salida. El Madrid se está malacostumbrando a que su gente se vaya por la puerta de atrás. Eso no es propio del club más grande de la historia. No parece que el club vaya a mover ficha ni Zidane tampoco. No sabemos por qué se ha ido. Los socios y aficionados deberían saberlo, cuanto más transparentes las cosas, mejor. Cuando se crea ese halo de duda es que no se están haciendo bien las cosas".

"El Real Madrid C. F. comunica que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador de nuestro club", anuncia el Real Madrid en la mañana de este jueves, en un breve comunicado publicado justo después de que el técnico francés se despidiese esta misma mañana de sus compañeros en las instalaciones de Valdebebas.

Pese a tener otro año de contrato en vigor, Zidane decide marcharse del Real Madrid, decisión que respetan desde el club: "Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid. Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club".

Zidane pone punto y final a su segunda etapa en el Real Madrid, que le deja la puerta abierta: "Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa".





Segunda etapa con nuevos títulos

Zinedine Zidane inició su segunda etapa en el Real Madrid en marzo de 2019, en sustitución de Santiago Solari. No pasó ni un año desde que el francés dejase el conjunto blanco, con quien había sumado algunos de los títulos más importantes en los últimos años.

Con Zidane en el banquillo, el Real Madrid ha ganado dos Ligas (2016-2017 y 2019-2020) y tres Champions League (2016, 2017 y 2018).

Durante esta última temporada, el equipo finalizó segundo en LaLiga y cayó eliminado en semifinales de la Liga de Campeones, frente al Chelsea. En la Copa del Rey, cayó en manos del Alcoyano, en 1/16 de final.

La salida de Zinedine Zidane del Real Madrid abre la puerta a un nuevo entrenador. La pregunta es ¿quién? Al mismo tiempo que cobraba fuerza la idea de que el francés no siguiera la próxima temporada, se ponían los nombres de varios candidatos encima de la mesa.

Massimiliano Allegri: Ha sido el nombre del que más se ha hablado en la última semana. Sin embargo, la prensa italiana ya informa de un acuerdo entre Allegri y la Juventus de Turín, lo que dejaría fuera de toda opción. La Gazzetta es contundente al respecto en su información de este jueves: "Hay acuerdo: Allegri vuelve a la Juventus".

Antonio Conte: Tan solo un día antes de la confirmación de la marcha de Zidane, el Inter de Milan hacía lo propio con Antonio Conte. El italiano es un entrenador con mucha experiencia y con títulos: viene de ganar el Scudetto con el Inter, el cuarto que logra en su carrera como entrenador. También hizo campeón al Chelsea en la Premier League en 2017.

Mauricio Pochettino: El argentino no está en su mejor momento. Actualmente, es entrenador del PSG. El equipo del jeque Al-Khelaïfi viene de realizar una temporada poco fructífera: tan solo el título de Copa. En la Liga francesa el equipo ha sido subcampeón y, en la Champions League, cayó eliminado en semifinales. Pochettino llegó en enero y tiene contrato hasta 2022, pero su cargo está en entredicho.

Raúl González Blanco: Su trayectoria como jugador y, actualmente, en el Real Madrid Castilla, le hace postularse como el candiato más fácil: un hombre de la casa, con el que están absolutamente satisfechos con su trabajo en la cantera, y ha logrado dar un impulso importante a jugadores que esta temporada han disfrutado de muchos minutos en la primera plantilla, como Blanco, Miguel o Arribas.