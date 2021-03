Joseba Larrañaga: "UEFA y FIFA integran cualquier Estado, aunque no sea reconocido, por el afán recaudatorio"

Joseba Larrañaga, presentado de 'El Partidazo de COPE' y del tramos final de 'Tiempo de Juego', opina en Tiempo de Análisis sobre las dos próximas semanas, en las que las selecciones nacionales comenzarán su lucha por clasificarse para el Mundial de Catar 2022.

"Abrimos una semana en la que la Selección va a ser protagonista y vamos a entrar en las últimas diez jornadas, que tan famosas hizo Luis Aragonés porque insistía que eran en las que se decidía absolutamente todo. Ese es el escenario en el que nos encontramos, con la lucha por el título de liga al rojo vivo, con tres candidatos y con diferencias mucho menores que las últimas semanas y ¡pum!, llega el parón para jugar los tres primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2022, que se jugará en nuestro pleno invierno y que supondrá un parón para nuestras ligas. Jugamos contra Grecia, Georgia y Kosovo, un Estado al que no reconoce casi ningún país de la ONU, entre ellos España. Es tal el afán recaudatorio de la UEFA y la FIFA que cualquier Estado, aunque no sea reconocido, lo integran porque cuantos más participantes, más partidos, más retransmisiones televisivas y más dinero hay. Al final, todo se reduce a una cuestión económica. Si le preguntan a los aficionados, no saben qué competición se está jugando y es una pena porque la selección está en una fase de reconstrucción, con jóvenes valores muy importantes que por primera vez van a vestir la camiseta de la selección española y sería muy estimulante verlos, pero el maremagnum de partidos y competiciones, y el desconocimiento es tal, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Que sigan recaudando que al final, el que lo va a pagar, es el fútbol y el aficionado".

La Selección se concentra en Las Rozas

La selección española completó su primer entrenamiento en La Ciudad del Fútbol, con las ausencias de José Luis Gayá, Sergio Ramos y Gerard Moreno en un entrenamiento vespertino que fue la primera toma de contacto con la absoluta para Pedri, Pedro Porro, Bryan Gil y el portero Robert Sánchez. Luis Enrique Martínez dosificó esfuerzos en la primera toma de contacto de la selección española en 2021. En función de la fecha del partido de cada internacional, completaron una sesión con más o menos tiempo de trabajo sobre el césped del campo principal de La Ciudad del Fútbol.

♥️ Buenas sensaciones ✅

⚡️ Buen ritmo ✅

�� Buen ambiente ✅

���� Buen entrenamiento ✅



�� ¡¡Arranca la preparación de la @SeFutbol en Las Rozas!!#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/PcROExKr41 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 22, 2021

Tres futbolistas no lo pisaron y quedaron recluidos en el gimnasio completando trabajo de recuperación, según informaron a Efe fuentes de la Federación española. Fueron José Luis Gayá, que brilló el domingo en el triunfo liguero del Valencia, Sergio Ramos que se ausentó por un golpe del partido del sábado del Real Madrid y Gerard Moreno, que se retiró con molestias musculares del encuentro del Villarreal. El martes los médicos de la selección someterán a pruebas a Gerard Moreno para comprobar si está en condiciones para jugar alguno de los tres primeros partidos de clasificación al Mundial 2022 o debe regresar a casa si se confirma lesión muscular en la parte posterior de su muslo derecho.

Luis Enrique dirigió un entrenamiento de setenta minutos de duración como primera toma de contacto, con 21 internacionales para comenzar a preparar el primer compromiso camino del Mundial de Catar, el que les enfrenta a Grecia el próximo jueves en Granada.

La Liga, apretada en las últimas 10 jornadas

A lo largo de una temporada, en LaLiga con 38 encuentros, está claro que cada partido cuenta y que el título es la suma de lo realizado en el conjunto de todos ellos. Pero no es menos cierto que también hay acciones que pueden marcar el éxito o fracaso del objetivo final. Este domingo, en elAtlético de Madrid-Alavés (1-0), se vivió uno de ellos, y el protagonista fue el meta local esloveno Jan Oblak. Un grandísimo portero, sin duda uno de los tres mejores de la actualidad. Pero que se dice tiene un teórico punto débil: para los penaltis. Una fama que le machaca desde el 28 de mayo de 2016, cuando en la final de la Liga de Campeones que enfrentó a su Atleti con el Real Madrid no detuviera (Apenas se movió esperando tirarán alguno por el centro) ninguno de los cinco lanzamientos que dieron el título a los madridistas. Desde entonces pocos penaltis se le recuerdan parados, aunque seguro son alguno más de los que se cuentan. Este domingo, sin embargo, será recordado por su parada a penalti lanzado por el alavesista, exmadridista, Joselu. Fue en el minuto 86 y realizó una excelente intervención junto al palo izquierdo del lanzamiento. De no haberlo detenido hubiera llegado el empate y, con tan poco tiempo por jugarse, seguramente un 'pinchazo' que reabría la lucha por el título de Liga. Además, hubiera sido un mazazo moral para un equipo que el miércoles caía eliminado en octavos de la Liga de Campeones, y que hace no mucho lideraba con once puntos de ventaja, y con dos partidos menos jugados. Oblak devolvió la moral a su equipo, fue su salvador, al igual que en muchos anteriores partidos. Como también lo fue el uruguayo Luis Suárez, autor antes de un bello testarazo que significó el tanto del triunfo del Atleti. Casi siempre cuentan solo los goles marcados, este domingo en lo alto del podio está el paradón de Oblak.

ElAtlético de Madrid celebra elpenalti parado por Oblak a Joselu (CordonPress)

Poco después de que Oblak diera oxígeno al Atleti, el Barcelona de Leo Messi apabulló a domicilio a la Real Sociedad, a la que endosó todo un set (1-6). El argentino, que sigue de dulce, no pudo celebrar mejor su récord como jugador que más veces ha vestido la camiseta blaugrana en partido oficial. Ya son 768, superando a Xavi Hernández, y poniendo una plusmarca más en una carrera. Era una visita de las marcadas como peligrosas, pero las solventó el BarçaMessi dando una lección. Y el maestro dictó catedra. con dos golees (23 en presente liga) y un asistencia (8). Novena victoria consecutiva fuera de casa. El equipo ha ido a más desde el batacazo europeo, especialmente tras la ida, y sueña con el 'doblete', con LaLiga si el Atleti se despista más, con la Copa del Rey si bate en la final al Athletic Club. Ha pasado de las críticas y desahucio a meter miedo y a los halagos. Se mantiene segundo, a cuatro puntos del cuadro atlético.

EFE

A seis puntos sigue el Real Madrid, que tras su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se medirá al Liverpool, se veía obligado a ganar en Vigo si deseaba seguir en liza en la lucha por el título liguero. Le esperaba un Celta que desde la llegada del técnico argentino Eduardo Germán Coudet, el 12 de noviembre de 2020, pasó de la zona descenso a la décima plaza, tras conseguir en liga 5 triunfos, 6 empates y 5 derrotas (una sola en casa). Y no defraudó el equipo madridista, que se impuso (1-3) tras disputar durante la primera mitad, quizás, su mejor fútbol de la temporada. Y volvió a ser esencial Karim Benzema. El delantero francés puso el 0-2 a la media hora y, tras el tanto local al borde del descanso, dio la asistencia que sobre casi el pitido final permitió a Marco Asensio cerrar el marcador.

Benzema (17 tantos ligueros) está de dulce y el Real Madrid en un buen momento, de resultados y de fútbol. Sus jugadores parecen haberse juramentado para su 'doblete', está claro que en LaLiga no depende sólo de ellos, pero lo seguro es que de seguir así no se lo pondrán fácil a los otros aspirantes, Atlético de Madrid y Barcelona.