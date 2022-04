Joseba Larrañaga: "El fútbol es absolutamente impredecible"

Benzema lideró otra noche mágica del Real Madrid. El Villarreal crece en Champions a costa del Bayern. El Atlético lo fía todo al Metropolitano. El Camp Nou dictará sentencia. Con dos victorias, un empate y una derrota han solventando los cuatro equipos españoles que todavía siguen en Europa los duelos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones y la Europa League.

Para el presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, "cada vez que hacemos un vaticinio, el fútbol nos da un tortazo".

¡Muy buenas! Nos va a quedar una Semana Santa muy futbolera porque tenemos la vuelta de los cuartos de final de las competiciones europeas y nos quedarán siete jornadas de Liga para terminar. El fútbol es absolutamente impredecible. Cada vez que hacemos un vaticinio nos da un tortazo. Nos demuestra que opinar de fútbol es peligroso. ¿Quién iba a decir que a estas alturas los equipos españoles están cómo están? Hay que jugar la vuelta y la cosa puede dar la vuelta. Creo que el Chelsea le va a provocar algún problema al Real Madrid, aunque va a pasar por el botín que trajo de Londres. El Atlético de Madrid necesita algo muy grande ante el Manchester City. El Villarreal es el que más complicado lo tiene de los tres porque dejó escapar una oportunidad extraordinaria. Y supongo que el Barça no tendrá problemas para superar la eliminatoria. Doy como seguro a Barça y Real Madrid. Atlético y Villarreal los pongo en duda. Pero ya lo he dicho antes. El fútbol nos da un tortazo que no veas y pasan los dos. Vamos a disfrutar de la Semana Santa".





Benzema y Vinicius celebran un golCordon Press





"Nos vamos satisfechos por el resultado"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, se dio por "satisfecho" con el 1-1 ante el Eintracht, después de sufrir en Frankfurt ante un equipo "muy físico" que les castigó "saliendo como demonios", pensando en que el Camp Nou decidirá el billete a semifinales de la Liga Europa.

"Rival muy difícil, muy físico, saliendo como demonios al contragolpe, no hemos sabido parar las transiciones. Nos han complicado mucho. No hemos estado bien en la circulación de balón, hemos estado más espesos que de costumbre, el campo no estaba en perfectas condiciones y no nos ha facilitado nuestro juego", dijo.





Culers, el próximo jueves os necesitamos. pic.twitter.com/TD75fpTBbi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 7, 2022

