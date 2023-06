Joseba Larrañaga: "La presencia de Messi en el Barça ahora mismo era un paso atrás más que una evolución"

Leo Messi ya es nuevo jugador del Inter de Miami. El argentino puso fin a una tira de rumores y confirmó en la noche del miércoles que pone rumbo a la Mayor League Soccer de Estados Unidos, descartando la opción que deseaban los culés de que volviese a Barcelona. Un futuro, el del 10, que ha provocado muchos rumores en una semana muy noticiosa. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, habla en Tiempo de Análisissobre la llegada de Messi a Miami, su no al Barça y si al Barça le venía bien, o no, fichar al argentino.

"Muy buenas, como estáis. Bueno, pues al final Messi se fue. Messi se fue a Miami. Al final no vamos a contar con el astro argentino la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona. Cada parte jugó su papel, su objetivo. Lo cumplió, y al final Messi se fue. Ha sido una pantomima un tanto lamentable la que hemos vivido esta semana, con esa reunión en casa de Laporta, el padre de Messi diciendo que Messi quería ir al Barça.. que quisiera ir al Barça, pues seguramente sí. Pero todos sabían desde el principio que no podría ser verdad, que no se podría fructificar la vuelta del astro argentino al Fútbol Club Barcelona.

Todo el mundo ha jugado su papel. Todo el mundo ha quedado supuestamente bien. El Barça porque hasta última hora lo ha intentado, y Messi porque ha querido, pero al final no ha podido.

Pero lo cierto es que se va. Cuando uno quiere ir a un sitio, evidentemente va. Sobre todo cuando está en una situación como la que está Leo Messi. Pero hay circunstancias que, en este caso, pues no convenían ni a una parte ni a la otra, ni circunstancias económicas y quién sabe ni circunstancias, incluso, futbolísticas. Porque yo creo que la presencia de Messi en el Barça ahora mismo era un paso atrás más que una evolución. Estaba la ilusión de la afición, y la supuesta ilusión también de Xavi.

Pero bueno. Se acabó la historia de Leo Messi. Messi jugará en Miami. Ahí estará tranquilo, vivirá muy cómodamente y el Barça tendrá que seguir buscando otros derroteros para volver a ser el equipo que fue, no tanto en LaLiga, que la ha ganado, sino sobre todo en el continente europeo. Con el en el que, por cierto, con Messi, tampoco brilló después de ganar la última Champions.

Así que suerte para Messi. Suerte para todos. Gracias"

Los Dolphins de la NFL reciben a Messi

Los Dolphins de la NFL dieron este jueves la bienvenida al argentino Lionel Messi a Miami, Florida, quien a partir de la siguiente temporada jugará en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami.

"Just MESSIng around", es el juego de palabras con el que los Dolphins destacaron el nombre de Messi en una frase que en español significa "sólo jugando", la cual apareció en un vídeo del equipo en el que varios de sus jugadores dominan un balón de fútbol.

El miércoles pasado Messi, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 anunció que dejaba al París Saint-Germain francés para jugar en el Inter Miami, una de los equipos más jóvenes de la MLS.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En las imágenes que los Dolphins compartieron este jueves en redes sociales para dar la bienvenida al considerado mejor jugador de fútbol del mundo se observa al 'quarterback' Mike White hacer con algunos trabajos hasta seis dominadas y decir que es "increíble", en referencia a este deporte.

A los trucos con el balón se unieron el ala cerrada Eric Saubert, el esquinero Kader Kohou, el defensivo Jevon Holland, aunque quien robó atención en los ejercicios fue Jake Bailey, pateador de los Dolphins quien utilizó ambos pies, rodillas y cabeza para sumar 12 toques sin dejar caer el balón al césped.

La MLS pone alfombra roja a la llegada de Messi

La MLS se volcó este miércoles con el anuncio de que Leo Messi jugará en el Inter Miami, una decisión que fue recibida en la liga como un momento que puede marcar un antes y un después en el fútbol de Estados Unidos y Canadá.

"Viene el más grande de todos los tiempos. Millones de fans de la MLS en todo el mundo te dan la bienvenida, Leo", escribió en Twitter la MLS en su cuenta oficial.

Uno de los más interesados en que el astro argentino aterrizara en la MLS era el comisionado de la liga, Don Garber.

"Esto debería ser divertido", ironizó en Twitter el máximo responsable de la competición.

"Es probablemente el día más grande en la historia de la MLS. Es el mejor jugador que ha tenido el fútbol, en mi opinión", dijo, por su parte, Jim Curtin, que es el entrenador del Philadelphia Union.

"Es un gran día para la liga, sin duda alguna. Cuando hablas de este jugador, él habla por sí mismo. Ha ganado todo en todos los sitios que ha estado. Y muestra que nuestra liga es una liga muy atractiva y que no hay problemas para reclutar a los mejores jugadores para que vengan", agregó.