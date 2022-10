Joseba Larrañaga: "Lopetegui se va habiendo dejado una buena imagen"

Julen Lopetegui ya no es entrenador del Sevilla, tras la derrota del cuadro hispalense ante el Dortmund y el mal comienzo de temporada. Ya es oficial la contratación del argentino Jorge Sampaoli

Sobre la imagen que dejó el Sevilla en la despedida del técnico y la contratación de Sampaoli ha querido reflexionar Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, en Tiempo de Análisis.

"Hoy se ha confirmado que Julen Lopetegui es historia en el Sevilla. Ha dejado de ser entrenador, tal y como confirmó él después del partido de ayer. Sampaoli es el encargado durante esta temporada y la próxima, vamos a ver si se cumple el contrato, de relanzar la nave sevillista, que falta le hace, porque está protagonizando un comienzo de temporada realmente malo. Se acaba la historia de Julen de una forma en la que a nadie le hubiera gustado, excepto a la directiva del Sevilla o al director deportivo. A mí no me parece tan grave que tuviera que dirigir el último partido. Si se hacen bien las cosas, pones a un interino y ya está, pero bueno. Si la directiva consideraba que era el último servicio que le tenía que hacer al Sevilla, pues bueno. Tragas veneno, como suele decir habitualmente y tiras para delante. Pero el sainete que se vivió después del partido está fuera de lugar y no tenía ningún tipo de sentido. Se va Julen habiendo dejado una buena imagen, los seguidores del Sevilla así se lo reconocieron ayer, y habiendo dejado un buen currículum en el Sevilla, pero sin haberlo disfrutado. Es un club complicado, porque hay muchos entrenadores que han pasado por allí y que no han vivido sus mejores momentos como técnicos. A Julen se le havisto muchas veces angustiado, sin disfrutar, y piensas que si un entrenador está tan angustiado como estaba él por querer hacer bien las cosas, eso a los jugadores seguramente se le transmite. Empieza una nueva era con Sampaoli, con el que el Sevilla protagonizó la mejor primera vuelta de su historia, aunque luego el equipo se le vino abajo. Es uno de esos técnicos super exigentes que trata de sacar el máximo a sus jugadores, pero que muchas veces la gasolina se consume antes de lo debido. Veremos si el Sevilla se relanza porque falta le hace"

??? Julen Lopetegui, en su despedida: "Hemos entregado aquí una parte de nuestra vida". ??#SevillaFC#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 6, 2022

Lopetegui: "No soy rencoroso, solo me sale agradecer"

Julen Lopetegui, destituido el miércoles como técnico del Sevilla tras perder en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund (1-4), aseguró en su despedida del club y del sevillismo que quienes le conocen saben que no es "rencoroso", en relación a las circunstancias que han rodeado a su salida, y dijo que se marcha con un "sentimiento de agradecimiento".

En un acto en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán con la presencia del presidente sevillista, José Castro, y gran parte de su consejo, parte de su equipo técnico y el director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', y sus adjuntos, Lopetegui afirmó, a preguntas de los periodistas, que se va "agradecido" por la "oportunidad" que le dio el club, con el que ganó la Liga Europa en 2020, y con el sentimiento "de ver el lado positivo".

El extécnico del Sevilla, Julen Lopetegui.EFE

"Me quedo con eso; el resto de sentimientos los dejo a un lado. No es momento para hablarlo. Entiendo muchas cosas, intento adaptarme a lo que pasa y adaptar mi respuesta a mi responsabilidad", indicó el vasco, en alusión a las difíciles circunstancias de los últimos días, entre ellas sentarse en el banquillo frente al Dortmund cuando su salida ya se daba por hecha.

Dejó la puerta abierta a volver en un futuro al club hispalense, en el que ha estado 3 años y 4 meses con 170 partidos dirigidos al equipo. "¿Por qué no? No sé que nos depara la vida, el Sevilla será un gran club siempre. No sé si nos volveremos a encontrar, pero sí sé que somos inseparables en el sentimiento", aseveró Lopetegui, quien ya había señalado antes, en un corto y emotivo discurso, que se marcha "un sevillista más, de por vida".