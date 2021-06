Joseba Larrañaga: "Las de Koeman y Ancelotti parecen decisiones tomadas más con urgencia que con cabeza fría"

El Barcelona anunciaba este jueves la continuidad de Ronald Koeman como entrenador de cara a la próxima temporada. Además, este mismo día se conocía la posibilidad de que Simeone amplíe su vinculación hasta 2024 como técnico del Atlético de Madrid. Dos movimientos que se unen al hecho oficial por el Real Madrid el pasado martes cuando se informaba del regreso de Carlo Ancelotti al banquillo del Santiago Bernabéu las próximas tres temporadas.

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE ha analizado para el Tiempo de Análisis de la Cadena COPE las tres decisiones y qué pueden suponer para el futuro de los grandes del fútbol español que ya saben quién estará a sus mandos cuando arranque la campaña 2021/2022.

“En nada, en un santiamén, nos hemos encontrado con que los tres grandes tienen entrenador para la próxima temporada. Uno, evidentemente, ya lo sabíamos que era el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, pero es que además ahora mismo está a punto de cerrarse la ampliación de contrato del Cholo un par de temporada más. Eso iba a llegar en cualquier momento, tampoco había ninguna urgencia, porque el Cholo se irá del Atlético de Madrid cuando él quiera. Estaría bueno y más después de haber ganado LaLiga.

Pero, ha sido curioso lo que ha sucedido en el Real Madrid y en el Barcelona. En el Real Madrid después de todos los nombres que habían circulado en la órbita del club merengue resulta que ahora se ha optado por Ancelotti y no parece que haya sido una decisión tomada con todas las de la ley. Parece que el Real Madrid, en este caso, ha optado por un entrenador balsámico, un entrenador que dejó muy buena huella, pero en cuanto se marchó recibió bastantes críticas precisamente por parte de los rectores del Real Madrid en las que se decía que era un entrenador que no trabajaba demasiado, que los jugadores tenían demasiada permisividad, que era un entrenador de manga demasiado ancha. Bueno, pues resulta que de repente nos hemos encontrado con tres años más de Ancelotti en este regreso al Real Madrid.

¿Y qué decir del Fútbol Club Barcelona? Lo que hace 48 horas era algo provisional, se estaba estudiando otras posibilidades, resulta que ha cambiado radicalmente la opinión de Joan Laporta que el martes y el miércoles dejaba en el aire la continuidad de Koeman diciendo que estaban estudiando otras posibilidades y, de repente, en un momento mágico resulta que Ronald Koeman es el entrenador del Barça para la próxima temporada.

Son decisiones que parece que se han tomado con más urgencia que con cabeza fría y que vamos a ver qué futuro determinan para uno y otro. Lo que está claro es que el proyecto más fijo, y no es la primera vez que lo comentamos, es el del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Cuidado no estemos abriendo o no se haya abierto una época dorada para el Atlético de Madrid”.

Laporta confirma la continuidad de Koeman

?? @JoanLaportaFCB: "Después de este periodo de reflexión, hemos acordado que daremos continuidad al contrato en vigor de @RonaldKoeman" pic.twitter.com/3L4HAIdLXT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman seguirá en el cargo la próxima temporada 2021/22 y cumplirá así su año de contrato tras llegar a un acuerdo con la nueva Junta Directiva, presidida por Joan Laporta, y llegar a una "unidad" en la visión de futuro.

"Tras este periodo de reflexión que nos hemos tomado con Ronald Koeman, el vicepresidente Albert Yuste y yo, quiero anunciar que hemos acordado que daremos continuidad a este contrato en vigor que tiene Ronald Koeman", anunció Joan Laporta en rueda de prensa.

En la misma, aseguró estar "muy satisfecho", como la Junta, de ver que estas conversaciones "han dado su fruto" en una "unidad de criterio" en cuanto a qué hacer la siguiente temporada, y tras avaluar los últimos meses de la última temporada.