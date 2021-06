Carlo Ancelotti, nuevo entrenador del Real Madrid

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Carlo Ancelotti para las tres próximas temporadas, Tras el anuncio la pasada semana de Zinedine Zidane de abandonar el banquillo del Real Madrid.

"El Real Madrid C. F. comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas.Mañana tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la Ciudad Real Madrid. Posteriormente, Carlo Ancelotti comparecerá a las 18:00 h ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática"

Ancelotti ha hablado para la web del Everton, donde se ha despedido del club inglés y ha reconocido que era una "oportunidad inesperada": “Me gustaría agradecer a la Junta Directiva, a los jugadores y a los Evertonianos por el tremendo apoyo que me han brindado durante mi tiempo en el Club. Tengo un respeto absoluto por todos los asociados con Everton y espero que puedan lograr las emocionantes oportunidades que tienen frente a ellos. Si bien disfruté de estar en el Everton, se me presentó una oportunidad inesperada que creo que es la decisión correcta para mí y mi familia en este momento".

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR