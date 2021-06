Joseba Larrañaga: "Escuchando a Ramos, sale fortalecido el Real Madrid, porque hubo oferta y la rechazó"

Joseba Larrañaga, el presentador de El Partidazo de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisis la salida de Sergio Ramos del Real Madrid y la despedida que ha tenido lugar en la mañana de este jueves junto a Florentino Pérez.

"Se acabó la historia de Sergio Ramos con el Real Madrid, se acabaron 16 años extraordinarios, 16 años muy importantes en la historia muy importante del club blanco, 16 años en los que se ha convertido en un jugador fundamental y que pasará a la historia como uno de los grandes, no solo de ahora, sino de toda la historia del Real Madrid. Se ha escenificado un adiós en un acto que a mi me ha dejado muchas dudas, porque la persona más damnificada era él, la más dolida era él, quería seguir en el Real Madrid y no ha podido, pero me ha llamado la atención que su actitud ha sido cariñosa con el presidente del Real Madrid, pero la postura de Florentino Pérez ha sido llamativa, lo serio que ha estado, lo seco que ha estado, que no haya tenido ningún gesto hacia el jugador… Escuchando a Sergio Ramos, el que sale fortalecido es el Real Madrid, porque es verdad que hubo oferta, es verdad que él rechazó esa oferta y es verdad que él dijo al Madrid que planificase la temporada sin tenerle en cuenta. Si yo fuese el Real Madrid no tendría en cuenta a un jugador que me ha dicho eso. Si le dices al club que te vas… no ha quedado clara la postura del club, no la conoceremos, y Sergio Ramos ya es historia y podía haber sido de otra manera".

Tras el emotivo acto de despedida organizado por el Real Madrid, Sergio Ramos subió al estrado para tomar la palabra. El capitán no pudo evitar las lágrimas y rompió a llorar afirmando que "uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. Gracias, presidente, por todo tu cariño".

"Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida, uno nunca esta preparado para decir adiós al Real Madrid. Llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, era solo un niño y hoy tengo una maravillosa familia con mi mujer y cuatro hijos", inició en un discurso de despedida muy emocionado.

Con diversos parones para intentar contenter la emoción que le embargaba, Ramos continuó agradeciendo "a todos mis compañeros, a los empleados del club, que son como mi familia. Es inevitable no emocionarse porque son muchos años aquí".

También tuvo tiempo de acordarse de la afición blanca de la que lamentó no haberse podido despedir "en el Bernabéu, pero siempre os llevaré en mi corazón, ojalá siga yendo todo tan bien".

Por último dejó una puerta abierta a su regreso al club en el futuro. "Se cierra una etapa única en mi vida. Nada volverá a ser como lo que he vivido. Pero se abre una etapa de ilusión y de futuro y con ganas de demostrar mi nivel. Ojalá pueda añadir algún titulo más a mi palmarés. Más que un 'hasta siempre', es un 'hasta luego'. Más tarde o más temprano, volveré". Tras bajarse del atril Sergio Ramos recibió una cariñosísima ovación de todos los presentes entre los que se encontraban su mujer y sus hijos.

Sergio Ramos compareció este jueves en rueda de prensa para explicar los motivos de su salida del Real Madrid. En una comparecencia de unos cuarenta minutos de duración y en la que estuvo acompañado de Emilio Butragueño como representación del club, el sevillano respondió a cuáles habían sido las causas de su no renovación y no quiso desvelar nada de su futuro.

Antes de que comenzará a hablar Butragueño quiso despedirse de Sergio Ramos al que expresó "nuestro agradecimiento por todo lo que has dado por esta camiseta y por tu ejemplo en esta época plagada de éxitos. Estamos muy contentos de haber contado con un capitán como tú. Te deseamos todo lo mejor para el futuro".

¿Cómo te atreves a definir tu carrera en el Real Madrid?

Soy de esas personas que prefieren que la definan los demás. Si tuviera que elegir una palabra sería pureza. Me he dejado el alma y la vida por esta entidad y así quiero que me recuerden como una persona íntegra.

¿Cuáles hubieran sido las condiciones idoneas para que te hubieras quedado?

Han pasado muchas cosas, circunstancias que ocurren en la vida, pero quiero aclarar que nunca me he querido ir del Real Madrid. Ese siempre ha sido mi propósito y mi mentalidad. El club me ofreció la opción de ampliar mi contrato, pero se fue retrasando por el Covid. Me hicieron una oferta de un año con una bajada de salario. El dinero no era un problema. Me ofrecían un año y yo quería dos. Quería tranquilidad y continuidad para mí y para mi familia. Repito el tema económico nunca ha sido un problema. En las últimas conversaciones he aceptado la oferta con la bajada de salario y se me dice que no hay oferta. Dentro del plazo del 30 de junio cuando dejo ser jugador del Real Madrid se me comunica que la oferta tenía una fecha de caducidad y yo no lo sabía.

¿Consideras que te vas por la puerta grande?

Me hubiera gustado despedirme en el estadio arropado por mi afición, pero la despedida no ha podido ser mejor con todos mis trofeos y mi familia. Las circunstancias son las que son, pero me siento un privilegiado por lo que he vivido aquí y lo que he ganado aquí.

¿No se ha portado bien el Real Madrid contigo?

El tema y la circunstancias son las que son y hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Acepto la propuesta, consideran que la fecha ha caducado y lo tengo que aceptar. Orgulloso por lo que he vivido y por la etapa de 16 años. Me quedo con esos recuerdos maravillosos.

Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin.





¿Volverías a fichar por el Real Madrid?

Sin ninguna duda. Ha sido la etapa más maravillosa de mi vida. He conseguido muchísimos títulos, pero saliendo del Sevilla como salí. Hubiera dado allí una rueda de prensa. Es lo único que cambiaría.

¿Volverías a hacer algo diferente para seguir?

La relación con el presidente siempre ha sido extraordinaria. No de amor y odio si no de padre e hijo a nivel deportivo. Florentino me trajo al Real Madrid, me hizo disfrutar de este sueño y así lo voy a recordar. Cada uno debe velar por sus intereses. Me voy a quedar con su cariño. Con el tiempo he ido dejando el rencor a un lado y los malos entendidos se van quedando en el pasado. No quiero ningún tipo de enfrentamiento, pero me gusta contar la verdad.

¿Se te ha acusado de pesetero?

Los jugadores deben hablar en el campo, no fuera. Siempre me ha gustado ser claro ante la prensa, pero la mejor versión la ofrezco dentro del campo. Con el tema de la lesión vi inoportuno hablar porque nos estábamos jugando LaLiga y la Champions. En el tema de pesetero hay todo tipo de opiniones, pero cuando quieran darla que contrasten la información o sepan toda la historia. El club y el presidente saben que no era un tema económico era de años: yo quería dos y solo me daban uno. Creo que en el fondo me lo había ganado, no se ha considerado de esa manera, pero se cierra una etapa y se abre otra.

¿Te arrepientes de no haber dicho antes que si? ¿Cuándo lo dijiste?

Por las circunstancias las condiciones han ido variando por ambas partes. Llegado ese punto había que tomar una decisión, pero nunca se me comunicó que la oferta tenía fecha de caducidad y cuando finalmente la acepto se me dice que ha caducado teniendo contrato hasta el 30 de junio. Es súper respetable, pero me sorprendió.

¿Pierde el Real Madrid y pierdes tú también?

Para mi el Real Madrid y Sergio Ramos era un matrimonio perfecto. Son circunstancias de la vida, hay cosas que no podemos cambiar y ahora toca buscar de nuevo la felicidad, otro equipo para rendir al máximo nivel que es lo que más me ilusiona e intentar añadir más títulos a mi palmarés.

¿Cuando decides aceptar la oferta que ha caducado te dan algún motivo o te dicen por qué la retiran?

No lo sé. No te lo puedo contestar yo porque lo desconozco. No sé por qué ha caducado sin habermelo comunicado dentro de un periodo de negociación. Quizá malinterpreté, pero nadie me lo comunicó.

¿Qué respondes al presidente cuando te enteras de que no puedes seguir?

Quiero mantenerlo en privado por respeto a mi presidente y a mi club. Se me comunica a través de mi agente hace una semana y me sorprendí. Nunca me han dado un ultimátum para decirme si o no. No guardo rencor y no quiero ningún enfrentamiento. Me quedo con que es un hasta luego porque esta es mi casa y mi familia. El club tiene sus prioridades, planificará, pero no hay ningún jugador que esté por encima de la entidad.

¿Algo cerrado con Sevilla o Barcelona?

No hemos pensado en ningún momento el tema de ningún equipo. Es cierto que a partir de enero cuando quedo libre ha habido alguna llamada de clubes interesados, pero en ningún momento he tenido la intención de salir del Real Madrid. Ahora, buscaremos una buena salida para mi. El Sevilla es el club de mi vida y de mi corazón, pero a día de hoy no lo contemplo y ellos tampoco. A nivel del Barça es un no rotundo. Es imposible ver a Ramos con esa camiseta, podéis estar muy tranquilos.









¿Habrías actuado diferente si fueras presidente del Real Madrid?

No lo sé. No sé qué piensa el presidente. Lo debe contestar él. Si yo fuese presidente es una suposición que no es realidad y no me corresponde a mí.

¿El presidente se sentará para dar sus explicaciones?

A las dudas que quizá tenéis vosotros he obtenido respuesta dentro de un ámbito privado, pero quedan en ese ámbito y quiero mantenerlo en privado. Me quedo con el evento que me han hecho. Yo di la oportunidad de dar una rueda de prensa, pero estamos los que estamos. No hubiera estado mal que estuviera aquí, pero ya tendrá la oportunidad de hablar y de que le preguntéis.

¿De quién te acuerdas en este momento?

No quería hablar de mi familia porque me emociono. Vine siendo un niño de la mano de mis padres y de mis hermanos. He pasado la etapa más maravillosa de mi vida y he creado una gran familia. Me quedo con un palmarés lleno de títulos. Llegué con mi familia y me voy con mi familia y me toca vivir eso.

¿Zidane se fue diciendo que no se fue respaldado, te marchas con esa sensación? ¿Dijiste al club planificad sin mi?

Sobre el tema de Zidane no puedo opinar por nadie. Me quedo con los 16 años y lo orgulloso que estoy de lo que he conseguido y del trato que me han dado. He querido seguir siempre en el Real Madrid y cuando me tocó decir planificad sin mi es porque nadie está por encima del club y se trataba de una negociación independiente de esa planificación. Lo dije porque nadie está por encima de esta institución independientemente de lo que yo contestara a una propuesta.

¿Sentimientos en estos seis meses?

Han sido difíciles. No ha sido una etapa fácil. La plenitud de la felicidad está cuando salto al campo que es dónde mejor me expreso. Cuando te toca vivir una lesión que han sido tres meses duros pues ha sido un cúmulo de sentimientos y dudas. Me hubiera gustado estar más años y haber tenido una tranquilidad a nivel de contrato que han vivido otros. Si lo alargas en el tiempo, hubiera firmado vivir seis meses complicados y vivir 15 años felices.

¿Qué le apetece a la familia Francia o Inglaterra?

Lo importante no es el sitio es con quién. La familia siempre ha estado. Da igual coger un AVE o un avión. El viaje es el mismo y el objetivo de estar unidos no cambia. Mi felicidad depende de todos ellos por eso quería que me acompañasen.

¿Tres nombres propios: Ancelotti, Zidane y Luis Enrique?

Ancelotti cuando salió como entrenador me une una gran relación a él y siempre hemos sido amigos. Cuando me enteré lo llamé para felicitarlo. No ha habido ninguna conversación más. Le guardo mucho cariño.

Para mi Zidane se ha ganado ser el mejor entrenador de la historia. Es uno de los grandes y siempre tendrá un hueco en mi corazón por todo lo que hemos vivido como entrenador y jugador.

Entiendo las decisiones que Luis Enrique toma. No puedo entrar a valorarlas y no suman nada. Vuelvo a estar bien físicamente y esperaré dar lo mejor para volver a represenatar a mi seleccion. Me entristece no haber estado en la Eurocopa, pero lucharé por volver.

¿Podíais haberos sentado como padre e hijo para llegar a un entendimiento?

Lo que tenía que decir lo he dicho. Ofrecí propuestas y formas de quedarme y el presidente lo sabe por mi boca. No quiero cerrarme en esto.

¿Dentro de la oferta había la posibilidad de un segundo año por partidos?

El tema del futuro no es un día para hablarlo. Cuando tenga alguna novedad lo contaré. No sé si volveré a España o a qué equipo voy a ir. La única diferencia ha sido de un año. Nada más. Cuando estas últimas semanas decidimos aceptar la oferta era de un año con la reducción de salario, pero en ningún momento entraba renovación por partidos o algo más.