Joseba Larrañaga: "Cristiano ha echado más de menos al Madrid que el Madrid a Cristiano"

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de lo que supuso la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y de quién salió más perjudicado, si el jugador o el club. Para Joseba, los dos salieron muy perjudicados de la venta del portugués a la Juventus por 100 millones de euros, pero es el delantero el que ha salido perdiendo más:

"Hoy dejo en el aire una pregunta. Estamos viendo las críticas que le están cayendo a Cristiano Ronaldo en Italia y pregunto: ¿quién ha perdido más con la marcha de Cristiano Ronaldo: Cristiano o el Real Madrid?. No tiene fácil respuesta porque si analizas la trayectoria de Cristiano Ronaldo ha conseguido dos Scudettos, este año lo tiene casi imposible, pero dos ligas en tres años no es un mal balance. Cristiano no se fue a la Juve a ganar ligas italianas, a lo que esta perfectamente acostumbrada la Juve en los últimos años, sino fue a ganar la Champions y no ha conseguido su objetivo. El Madrid en los dos años precedentes tampoco y no parece que este año le pueda dar para ganarla. Han perdido los dos, la salida de Cristiano fue trumática pero el Madrid se llevó 100 millones de euros y dejó de pagar una gran ficha, pero le ha echado mucho de menos. Pero creo que Cristiano ha echado más de menos al Madrid que el Madrid a Cristiano porque su vida en Italia no está siendo fácil, no ha consegudo el objetivo de la Champions y eso se ha convertido en un foco de críticas espectacular contra el portugués, que ahora mismo no debe estar pasando su mejor momento. Si ponemos la balanza, ha perdido más Cristiano en lo personal que el Real Madrid".

El Oporto elimina a la Juventus y Cristiano no marca

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus Turín, se despidió de la Liga de Campeones en los octavos de final por segunda temporada consecutiva, al caer contra el Oporto tras la debacle del curso anterior contra el Lyon, y no marcó en una eliminatoria europea por primera vez en los últimos quince años.

Desde su adiós al Real Madrid y su fichaje por el Juventus en 2018, el mejor resultado de Cristiano en la Copa de Europa ha sido un cuarto de final en su primera campaña turinesa, cuando cayó contra el Ajax. Si en las ediciones anteriores CR7, cinco veces campeón de Europa y máximo anotador histórico de la competición, había marcado siete goles en siete partidos, siendo decisivo en los octavos del curso 2018-2019 contra el Atlético Madrid con un tremendo triplete, este martes el luso no tuvo espacios y no pudo evitar un nuevo fracaso europeo de su equipo.

Sin sus goles, el italiano Federico Chiesa anotó un espectacular doblete, que sin embargo terminó siendo insuficiente para el Juventus de Andrea Pirlo, pese a que el Oporto jugara con diez hombres cuarenta minutos de la segunda mitad y treinta de la prórroga. Fue en ese momento cuando Sergio Oliveira, que ya había anotado el gol del momentáneo 1-0 de penalti, transformó una falta directa desde los 27 metros con un disparo raso que sorprendió al meta polaco Wojciech Szczesny, con grave responsabilidad de la barrera, que se abrió.

El Oporto acabó perdiendo 3-1 en Turín por un gol de cabeza del francés Adrien Rabiot, pero selló el billete para los cuartos gracias al mayor número de goles marcados fuera de casa.

La Champions se queda sin Cristiano y Messi

La primera 'etapa' de los octavos de final de la Liga de Campeones ha confirmado una tendencia a la baja para los dos jugadores que dominaron el fútbol europeo y mundial hasta hace bien poco, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, para los que se ha convertido en una competición esquiva. Por primera vez desde la campaña 2004-05 ninguno de los dos estará en los cuartos de final del principal torneo continental. Cristiano Ronaldo y su Juventus cayeron ante el Oporto y Messi y su Barcelona ante el París Saint Germain.

EuropaPress

¿Fin de ciclo? Es una de las grandes cuestiones del momento. La pasada campaña ya ambos quedaron fuera antes de semifinales, el luso en octavos al caer ante el Olympique Lyon y el argentino en cuartos al sufrir el descalabro de Lisboa ante el Bayern Múnich (2-8) que se acabó haciendo con el título y coronó al monarca indudable del año, el polaco Robert Lewandowski. En el estadio de La Luz, Messi sufrió una nueva decepción, otra vez tremendamente sonora, en la competición europea que ha ganado en cuatro ocasiones y que no saborea desde 2015, cuando su título ante el Juventus se intercaló en una época dorada para el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que lideró al conjunto blanco a cuatro coronas en cinco temporadas (se le añade la lograda con el Manchester United en 2008).

Ambos fueron los reyes indiscutibles del fútbol universal. Los balones de oro, premios a mejores jugadores europeos, botas de oro... así lo atestiguan. El caso es que entre la tendencia a la baja del Barcelona y la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid con destino al Juventus, ambos han perdido protagonismo en la ansiada Champions. Para su fortuna, en los torneos domésticos en España y en Italia tanto Messi como Cristiano Ronaldo se han podido 'consolar' entre ligas y copas, aunque para su ambición quizá sea demasiado poco y suponga una tremenda decepción quedar eliminados nada menos que en octavos.