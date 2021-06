Joseba Larrañaga: "Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos"

España venció con holgura a Eslovaquia para clasificarse a octavos de final. En el horizonte, el lunes, Croacia. El presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, ha valorado en Tiempo de Análisis el devenir próximo de la Selección con la llegada de la parte decisiva de esta Eurocopa.

"La Selección está en los octavos de la Eurocopa y primer objetivo cumplido. Con dudas al principio, con más seguridad al final, pero en estos casos en el mundo del fútbol se suele recurrir a esa frase tan tontorrona que dice: ni eramos tan malos antes, ni somos tan buenos ahora. Y efectivamente, no eran tan malos antes porque si analizas friamente los dos primeros partidos, seguramente la Selección Española mereció la victoria y desde luego, el 5-0 contra Eslovaquia del pasado miércoles, tampoco es un panorama real teniendo en cuenta que aunque sea una selección inferior, los 5-0 no se van a producir en esta Eurocopa ni mucho menos. A partir de ahora se abre un nuevo escenario, España afronta una eliminatoria con una selección muy curtida y muy veterana también. Precisamente, ese puede ser el principal factor en beneficio de la Selección; jugadores tremendamente conocidos con una calidad contrastada, pero que tienen mucho kilometraje y eso es lo que debería aprovechar la Selección. Después, vendría el plato fuerte, se supone que contra Francia si gana la eliminatoria de octavos de final, pero vamos a ir despacio, tranquilo y como diría el Cholo en esa frase que también se ha instalado definitivamente en el mundo del fútbol, partido a partido. Sin renunciar a nada porque no hay que hacerlo teniendo en cuenta que el mundo de este deporte es absolutamente incontrolable y si no que se lo digan a Alemania que estuvo prácticamente fuera y que solo después de un gol postrero se metió en octavos de final en detrimento de Hungría. Todo está por decidir. Con ánimo, con ganas y sin renunciar absolutamente a nada."

La veteranía de Croacia, rival de la Selección en octavos

El mayor peligro de los balcánicos pasa por la medular y es allí donde se encuentran varios de sus jugadores más longevos. Futbolistas con clase y con calidad probada al mayor nivel europeo, pero a los que la gasolina se les debería ir agotando con el transcurso de la Eurocopa. Es el caso de Badelj y Perisic con 32 años o el capitán Luka Modric, 35. Además, si nos vamos a la defensa, nos encontramos a Vida que también tiene 32.

Eso sí, no se puede olvidar que Croacia es el actual subcampeón del mundo únicamente superado por Francia en Rusia 2018 y que ya dejó a España fuera en un duelo fratícida. Lo hizo en la UEFA Nations League en 2018 con un triunfo 3-2 en Zagreb.

España ha superado estadísticamente a todos sus rivales en esta Eurocopa

La Selección de Luis Enrique es el combinado con mayor posesión en la competición y en el Top 5 de mayor precisión con el pase y en disparos realizados. Con Suecia los números hablan por sí solos (17 remates y cinco a puerta para tenerlas de todos los colores), pero también con Polonia, España mereció más generando cinco disparos entre palos y superando en casi todo a Polonia.

La Selección eso sí, tiene el debe de convertir las ocasiones generadas que eso únicamente lo logró en la última jornada frente a Eslovaquia el pasado miércoles, además de convertir cualquier penalti que pueda haber y no volver a errar. España lleva cinco fallos consecutivos desde los once metros y es un lujo innecesario que no se debe permitir.