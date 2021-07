Joseba Larrañaga: "Ramos ha firmado dos temporadas, que era lo que quería en el Real Madrid"

Sergio Ramos se marcha al PSG. Por primera vez en los últimos 16 años, el central defenderá una camiseta diferente a la del Real Madrid y la Selección. El presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, valoró en Tiempo de Análisis el fichaje del camero por el Paris Saint Germain.

"Se ha aclarado el futuro de Ramos y ese pasa por el Paris Saint Germain. Buen contrato el que ha firmado el camero, dos temporadas que era lo que quería en el Real Madrid, bien remuneradas, es decir, va a ganar mucho dinero, pero lo más importante es que recala en un proyecto deportivo muy serio, un proyecto que si comparamos con el resto de los clubes más tops en Europa, sigue creciendo exponencialmente todos los años. Hay clubes seriamente afectados por las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia, sin ir más lejos, el Real Madrid y el Barça, y hay otros como el PSG que no paran de crecer, que no paran de invertir. Este año ha fichado a Wijnaldum, a Achraf por 70 millones de euros y se ha hecho con los servicios de Sergio Ramos. Va a un proyecto ganador, a un proyecto que en cuanto a equipo y figuras es de lo más top del fútbol europeo y sobre todo va a jugar. Aquellos que dicen que está Kimpembe, que no va a jugar y va a estar incluso en el banquillo, se equivocan. Se ha pagado mucho dinero por él, Pochettino confía mucho en Ramos y sin duda alguna va a ser uno de los fijos en el once del Paris Saint Germain. Que le vaya bien y vamos a ver si la suerte y el destino le vuelven a cruzar con el Real Madrid. Normalmente, estas cosas suelen producirse así que vamos a esperar a la Champions. ¡Suerte, Sergio!

Sergio Ramos, nuevo jugador del PSG hasta junio de 2023: "Es un gran cambio en mi vida" Este jueves por la mañana, el PSG hizo oficial el fichaje de Sergio Ramos, que ha firmado por dos temporadas. "Ici, c'est Paris", dice Ramos en su primer vídeo. 08 jul 2021 - 11:20

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis#WeAreParispic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021





Verratti: "Sergio Ramos lo ganó todo y nos va a ayudar"

Marco Verratti, compañero de Sergio Ramos en el PSG, celebró este jueves el fichaje del español por el club parisino y aseguró que el camero "lo ha ganado todo y nos va a ayudar mucho"



"Demostró que es un campeón y me alegra que haya elegido el proyecto del PSG, demuestra que hicimos un gran trabajo", dijo Verratti desde la concentración de Italia en Florencia.



"Estoy feliz y estoy ilusionado por trabajar con él", agregó el internacional transalpino, que jugará este domingo la final de la Eurocopa contra Inglaterra en Wembley.

El fichaje de Sergio Ramos se oficializó este jueves y el contrato del central le vincula con el PSG hasta 2023.

Ilusión a base de fichajes en París

Mientras Mbappé resuelve y decide su futuro, el PSG se arma y se refuerza con jugadores muy interesantes. Algunos de ellos libres como Wijnaldum o Donnaruma, que está al caer, y otros con un importante desembolso como es el caso de Sergio Ramos o Achraf Hakimi. Estos cuatro nombres, junto a Danilo Pereira, futbolista procedente del Oporto, son la columna vertebral del mercado veraniego del equipo francés.





Un mercado al que Al-Khelaifi busca ponerle la guinda con uno de los futbolistas que mayor rendimiento han dado en la Eurocopa, Paul Pogba. Según L´Equipe, ya han ofrecido alrededor de 60 millones por el futbolista galo que es propiedad del Manchester United.

???? Tras Wijnaldum, Ramos y Achraf el PSG ya tiene claro su próximo objetivo: Pogba



???? Estarían dispuestos a pagar entre 50 y 60 millones de euros, según @lequipe



???? Además, tienen atado a Gigi Donnarummahttps://t.co/PEx2PveIT6 — Tiempo de Juego (@tjcope) July 8, 2021