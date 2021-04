Joseba Larrañaga: "Dejen en paz a las ligas domésticas"

El anuncio de la creación de una competición por parte de doce de los mejores clubes europeos de Inglaterra, España e Italia ha provocado una tremenda convulsión en el mundo del fútbol. Joseba Larrañaga, uno de los directores de El Partidazo de COPE, habla en Tiempo de Análisis de la idea de una Superliga europea.



“Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La que tenemos liada con la posible creación de la Superliga europea. Creo que la principal idea que tenemos que lanzar es tanto para la UEFA como para Florentino Pérez y todos los que están llevando a cabo la Superliga, una idea clara: dejen en paz a las ligas domésticas. No tienen nada que ver en los problemas económicos en las competencias económicas de las competiciones europeas. No utilicen las ligas europeas como modo de chantaje para que unos jugadores jueguen esta competición y la otra. Es un asunto claramente económico que tienen que solucionar la UEFA y los equipos que la juegan. ¿Qué quiere decir eso? Si se crea la Superliga europea, el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona no van a volver a jugar en Sevilla, en Valencia, en Euskadi, en Galicia… ¿no van a jugar nunca más en esas ciudades, en esas Comunidades Autónomas? ¿Y qué pasa con los aficionados del Barça. Madrid y Atlético de todas esas comunidades? Es una auténtica barbaridad. Es un problema económico. Y luego que tampoco lancen las campanas al vuelo diciendo los de la Superliga que somos autosuficientes. ¿De dónde sale el resto? Estamos en el comienzo de una partida de ajedrez, pero en la que ellos son los protagonistas – UEFA y clubes de la Superliga – y son los que tienen que solucionar sin salpicar a los demás. Es absolutamente imposible de entender que el Barça, el Atlético y el Real Madrid no jueguen la Liga; y es imposible de entender que el resto de los equipos no puedan jugar en una Liga que lleva tantos años y que ha hecho grandes a estos equipos”.

Los grandes clubes europeas nacen la Superliga Europea





�� El Gobierno no apoya la Superliga y pide a los clubes que dialoguen con los organismos internacionales



��️ El ministro de Cultura y Deporte se ha reunido hoy con los presidentes de Real Madrid, Barcelona y Atléticohttps://t.co/rkp1gQZgLh — Tiempo de Juego (@tjcope) April 19, 2021







La FIFA rechaza la Superliga europea

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La FIFA ha mostrado su rechazo a la creación de la Superliga europea, una competición "separatista y cerrada" que no respeta los principio de "solidaridad, inclusión, integridad y redistribución económica", y ha pedido a todas las partes implicadas que mantengan "un diálogo tranquilo, constructivo y equilibrado" por "el bien del fútbol".



"La FIFA desea aclarar que se mantiene firme en favor de la solidaridad en el fútbol y de un modelo de redistribución equitativa que pueda contribuir al desarrollo del fútbol como deporte, especialmente a nivel mundial. El desarrollo el fútbol mundial es la misión principal de la FIFA", señaló en un comunicado.





Nota informativa. — LaLiga (@LaLiga) April 19, 2021





LaLiga condena "enérgicamente" la nueva Superliga

LaLiga ha condenado "enérgicamente" la nueva Superliga europea, al considerarla una "competición europea secesionista y elitista" que "ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo", añadiendo que se trata de "un planteamiento egoísta diseñado para enriquecer aún más a los más ricos".