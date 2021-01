José Ángel Peña: "No cabe duda de que el factor anímico puede ser una gran baza a favor del Athletic"

José Ángel Peña sigue la actualidad del Athletic Club de Bilbao en los Deportes de la Cadena COPE y este sábado nos trae la última hora del conjunto rojiblanco de cara a la final de la Supercopa de España que disputará este domingo a partir de las 21h ante el Barcelona y que se podrá seguir en Tiempo de Juego.

"No cabe duda de que el factor anímico puede ser una de las grandes bazas a favor del Athletic en la final de la Supercopa. Se ha pasado de las dudas y la decepción, a la ilusión y al convencimiento. El convencimiento, como decía Iñaki Williams, de poder realizar la hazaña de conquistar el título de la Supercopa, superando, ahí es nada, a dos de los grandes, al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona e incluso de hacerlo aunque Leo Messi esté sobre el terreno de juego. En el capítulo estrictamente deportivo, el propio Iñaki Williams, además de Dani García e Iker Muniain arrastraban ciertas molestias del partido de la semifinal ante el Real Madrid. No obstante, esas molestias no impedirán a ninguno de los tres ser de la partida en un once que presentará pocas novedades respecto al que ganó al Real Madrid y es que Marcelino es partidario de no tocar lo que está funcionando"

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams destacó la llegada de Marcelino García Toral al banquillo del club rojiblanco porque ha "venido bien" y ha devuelto "la ilusión a Bilbao" antes de enfrentarse este domingo (21 horas) al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El delantero del Athletic, que dijo se encuentra "bien físicamente", dijo que Marcelino ha sido clave en este renacer del cuadro vasco tras eliminar al Real Madrid en las semifinales. "La llegada de Marcelino nos ha venido bien, no pasábamos una situación del todo buena, tanto jugadores como cuerpo técnico y club. No estábamos bien y la ilusión ha vuelto a Bilbao y nos tenemos que aprovechar de ello", dijo Williams.

"Estamos en una buena dinámica, lo nuevo genera ilusión y tenemos que estar en esa corriente. Estar en la ola, surfearla y que no nos tire. Estamos convencidos de que podemos ganar. Ante el Real Madrid dimos todo lo que teníamos y gracias a Dios tenemos la suerte y la posibilidad de llevar un título a Bilbao. Queremos que la gente se sienta orgullosa y me da igual si está Messi o no", apuntó.

"Nosotros tenemos que jugar en función de nosotros mismos, pero vamos a tener en cuenta cómo juega el rival. No cambiaremos conceptos prioritarios. No variaremos nuestra idea en función de que juegue Leo (Messi) o no, pero es indudable que su participación y su presencia en el campo nos va a agravar las posibilidades de victoria, así lo demuestran los hechos y así lo reconocen sus propios compañeros", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los 'leones' respondió en su primera pregunta previa a la final en La Cartuja (Sevilla) a la gran incógnita del duelo, la presencia o no de un Messi que arrastra unas molestias. "Tenemos que pensar que va a jugar y va a estar a su mejor nivel y que nosotros tenemos que impedírselo", dijo.

Además, Marcelino entendió que para el Barça la Supercopa pueda ser un título menor. "El Barça normalmente está muy próximo a ganar varios títulos. El Athletic tiene menos posibilidades, las que tiene, tiene que hacer todo lo posible y más para conseguirlo. Es lo que estoy seguro que va a hacer",