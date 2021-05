Guasch y Poli 'arreglan' al Real Madrid y la Selección: "El marciano es el que mejor encaja como entrenador"

Este viernes, Tomás Guasch se sienta con otro de los comentaristas habituales en Tiempo de Juego, como es Poli Rincón, para hablar sanamente de fútbol en este particular 'Tiempo de Análisis': "Sin libros ni cosas raras", como apunta Guasch. "El momento es tan complicado, que he buscado refuerzos".

- Tomás Guasch: Se ha ido Zidane. ¿Cómo se te queda el cuerpo?

- Poli Rincón: Una tristeza absoluta, pero entiendo que Zidane se haya marchado. La decisión de hacer un cambio tan trascendental en el Madrid es complicado, y sus sentimientos no le dan para poder hacer ese cambio. Él quiere a los jugadores, ha convivido con ellos... Entiendo que Zidane se marche porque esa transición, bajo ningún concepto, la puede hacer él.

- T.G: El Madrid tiene que fichar ocho y soltar otros ocho.

- P.R: ¡Entre ocho y diez, mínimo! Si el Madrid no es capaz de reestructurar al equipo como lo tiene que hacer, el año que viene será absolutamente igual a este año.

- T.G: Suenan Conte, Pochettino, Raúl, Xabi Alonso y un marciano, ¿quién es favorito?

- P.R: El marciano es el que mejor nos encajaría. El entrenador tiene que tener mucha personalidad, carácter, y saber poner a los que mejor están en cada momento. Si el entrenador del Madrid no tiene esas tres cualidades, no puede ser entrenador.

"La lista de Luis Enrique está mal hecha"

Poli Rincón también se suelta para analizar la última lista de Luis Enrique, de cara a la Eurocopa, en la que ha dejado fuera a jugadores tan solicitados por la afición como Sergio Ramos, Nacho, Aspas o Albiol.

"La lista no me gusta absolutamente nada. Está mal hecha, mal confeccionada y mal pensada", dice Poli antes de criticar duramente la inclusión de Aymeric Laporte: "No puedo entender que un futbolista que ha dicho que no quiere jugar con España y se fue con otra selección, y que no juegue en ni de titular en su equipo, le hagan una transición exprés para que sea español, cuando ya ha jugado con la sub-21 francesa".

Poli pide jugadores "que han terminado la temporada extraordinariamente bien", como Albiol, ganador de la UEFA Europa League con el Villarreal, "Aspas, marcando una barbaridad de goles salvando al Celta. O Nacho, que ha terminado extraordinario".

También se habría llevado a Sergio Ramos: "Lo habría llevado y dado la oportunidad de demostrar si puede estar o no. Y, si no, se habla con él y se le dice que no puede estar".

- T.G: La experiencia nos dice que cuando peor vamos, ¡campeones!

- P.R: Pues no me lo imagino. Cuando hemos perdido el primer partido, como en Sudáfrica, fuimos campeones. Yo quiero ir con lo mejor, y para mí, Luis Enrique no lleva ni lo mejor ni lo más aceptable.

- T.G: Mañana, final de la Champions. Yo soy del Chelsea, ¿y tú?

- P.R: La parte inglesa es la del Chelsea. La del otro lado… hay mucha arena.

Total, que ambos terminaron mojados.