Así ve Manolo Lama a la Selección de Luis Enrique: "Ni fu ni fa. No veo a este equipo optando a ningún título"

"Ni chicha ni limoná, ni fu ni fa, sí pero no". Así resume Manolo Lama lo que ha visto de la Selección Española en Basilea, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que España 'rascó' un punto gracias a un gol de Gerard Moreno en los instantes finales del choque ante Suiza: "Es el mejor resumen de una Selección, la española, que puede ganar a cualquier equipo de Europa pero también puede perder con cualquiera", sentencia Lama.

"A día de hoy, no veo al equipo de Luis Enrique capacitado para optar a un gran título. Y digo que no lo veo porque le falta, para mí, dos cosas fundamentales: la contundencia en las dos áreas. No metemos gol, aunque generemos ocasiones, y nos marcan gol haciéndonos muy poquitas. Donde el fútbol se define y se decide, es en las áreas, y ahí nos falta ese killer que nos dé ese salto de calidad. O nos falta ese portero, esos centrales… Ese equipo compacto que no permita que nos marquen a la primera de cambio".

Manolo Lama opta, pese a todo, por no perder la esperanza con España: "Con este panorama, a seguir confiando en Luis Enrique, a seguir confiando en la Selección Española y a seguir esperando que estos jugadores maduren. A ver si el martes tenemos la suerte de que estos jugadores ganen a Alemania y nos damos un alegrón para pelear por un título, aunque sea menor".

⏰¡¡Finaaaaal en Basilea!!



����Suiza 1 - 1 España����

⚽️Freuler

⚽️Gerard Moreno



��Hay que ganar a Alemania en Sevilla el martes si queremos estar en el 'Final a 4' de la Liga de las Naciones.#SUIESPpic.twitter.com/aIZqiabFBP — Tiempo de Juego (@tjcope) November 14, 2020

El resto de analistas de Tiempo de Juego tampoco son optimistas con España

Tras el Suiza - España, en Tiempo de Juego, Manolo Lama fue igual de tajante en su análisis: "La Selección no me genera confianza, es un equipo que puede ganar pero puede perder. La sigo viendo muy débil en las dos áreas. Esta España no me llena. Tiene muy buenos jugadores, con chavales de gran proyección, pero nos falta un punto de cocción".

Luis Enrique conversa con Unai Simón. EFE

El director del tramo final de Tiempo de Juego, José Luis Corrochano, todavía fue más duro: "Que nadie me entienda mal, pero es la sub-21 de hace dos años con Ramos y Busquets. Estamos peor que cuando antes estábamos mal. Luis Enrique ha elegido el buen camino, porque no tenía otro, pero no nos llena ese camino. Fabián, Dani Olmo, Ferrán Torres y Oyarzabal son buenísimos, pero no tienen el nivel de los atacantes de otras Selecciones. Algunos habrán buscando en Google".

Tomás Guasch, por su parte, echa de menos una jerarquía en España: "Es un poco lo que ocurre con el Barça y el Madrid. Estás ahí, hay unos tíos con cierta calidad, pero la jerarquía es la palabra clave".

Siro López apunta un nombre propio, al que echa de menos en la Selección Española: "Thiago Alcántara es un jugador que, para mí, es el Xavi de la nueva era de la Selección. Creo que es el hombre que le da criterio al juego, da pases inesperados en el área. Hemos hecho un centro del campo con jugadores muy defensivos".

Por último,Guille Uzquiano apostaría por un combinado con jugadores con mayor experiencia a nivel continental: "Es una Selección que juega bien al fútbol, pero tiene poca mordiente. He echado de menos un 9, un Paco Alcácer, o un Morata antes. Los jugadores creo que se curten en la Champions, y hoy teníamos muy pocos jugadores que hayan jugado en la Champions. Se me queda corto que estos jóvenes lleven el peso ofensivo de la Selección".