Ángel García: "¡Ay si le da por ganar a Alcaraz su primer Grand Slam con solo 19 años!"

Ángel García, enviado especial de la Cadena COPE a US Open, analiza la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open. El tenista español derrotó este jueves a Jannik Sinner por (6-3, 6-7, 6-7, 7-5 y 6-3) y se cita en la siguiente ronda con el estadounidense Frances Tiafoe, que ya derrotó a Nadal en este torneo.

"Las 3:20 de la madrugada en Nueva York, la ciudad que nunca duerme y menos va a dormir hoy después de lo que ha visto. Ha visto historia del deporte, a un murciano de 19 años llamado 'Carlitos' Alcaraz Garfia ganar, no solo el partido que más tarde ha terminado nunca aquí, a las 12:50, si no no que ha durado 5 horas y 15 minutos.

Ha sido tal partidazo que Feliciano López ha dicho que parecía un partido de ping pong de lado rápido que iba la bola entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Un tobogán de emociones y de sensaciones y de resultados.

Ganó el primer set Carlos, bien. En el segundo, cinco bolas de set ¡y se le escaparon! En el tercero,otra vez sacando 6-5 para ganarlo ¡y se le volvió a escapar! Cuando todo parecía perdido en el cuarto, doble break arriba llegó a estar Jannik Sinner, de hecho tuvo bola de partido. Lo levantó Carlos.

Y en el quinto otra vez, 1-3 para Jannik Sinner e hizo los últimos 5 juegos del partido. Acabó ganando 6-3 después de una maratón increíble y después dar una autentica lección con 19 años. La gente se ha vuelto loca dentro y fuera.

Carlos Alcaraz ya está en semifinales del US Open. Va a jugar el viernes ante Frances Tiafoe y le esperan 2 retos aún más mayúsculos. Primero, si se mete en la final y no le hace Casper Ruud, número 1 del mundo siendo el más joven de la historia. Segundo, si gana su primer Grand Slam con apenas 19 años en el US Open... ¡Ay si le da por ganar su primer Grand Slam con solo 19 años!

El viernes más, por supuesto en Tiempo de Juego. De momento, hoy aquí en Nueva York y a estas horas de la madrugada, historia del deporte firmada por un murciano y 19 años llamado 'Carlitos Alcaraz Garfia'. Las aventuras del Capitán Garfia, aquí en Nueva York y en el micro azul de COPE".

Carlos Alcaraz asalta las semifinales en un partido épico

El tenista español Carlos Alcaraz se impuso (6-3, 6-7, 6-7, 7-5 y 6-3) esta madrugada al italiano Jannik Sinner, rival al que no había vencido todavía en 2022, tirando de épica en un duelo de altos vuelos y que le permite acceder por primera vez en su carrera a las semifinales de un 'Grand Slam'.

Alcaraz supo resistir los envites del italiano en lo que fue una oda al tenis de más de cinco horas de juego y la confirmanción de dos tenistas que están llamados a dominar el futuro. El español se sobrepuso una vez más a sus fantasmas en la Arthur Ashe y salvó una bola de partido en el cuarto set, para después remontar un 'break' en la manga decisiva, demostrando de nuevo su talento y resistencia mental y física.

Alcaraz: "Es el mejor partido que he jugado en mi carrera"

El español Carlos Alcaraz aseguró este miércoles que el partido de cuartos de final del US Open que ganó al italiano Jannik Sinner tras cinco horas y quince minutos de batalla es el mejor que ha jugado en su carrera y que lo va recordar el resto de su vida.

"Me siento muy, muy contento de haber sacado adelante un partido tan complicado contra Jannik. El nivel que hemos mostrado ha sido espectacular. Los dos nos hemos llevado al límite. Ahora toca disfrutar de este momento", dijo Alcaraz en español en la rueda de prensa posterior al partido de la pista Arthur Ashe.

"Es el mejor partido que he jugado en toda mi carrera, sin ninguna duda. Desde la primera bola hasta la última hemos tenido una calidad inmensa, tanto Jannik como yo", prosiguió. "En todos los sets ha habido puntazos, los dos hemos estado muy cerca de perder. Es un partido que tanto Jannik como yo vamos a recordar el resto de nuestras carreras", afirmó.

Sinner: "Esto me va a doler durante mucho tiempo"

El italiano Jannik Sinner reconoció este martes, tras desaprovechar una bola de partido y perder una batalla de más de cinco horas ante el español Carlos Alcaraz, que esta derrota le "va a doler durante mucho tiempo".

"He sufrido duras derrotas en mi carrera y esta está en la cumbre de la lista. Creo que sí (es la más dura), considerando el resto del torneo, creo que me va a doler durante mucho tiempo", afirmó Sinner en la rueda de prensa posterior al partido. "Mañana, o mejor hoy (por el jueves), me despertaré e intentaré enfocarme en lo positivo y en tratar de olvidar lo demás. Pero es duro, sin duda", agregó.

"Cuando juegas más de cinco horas hay varias claves. Ambos queríamos ganar, ambos lo dimos todo y eso es todo", aseguró, visiblemente dolido por la derrota.