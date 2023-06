Ángel García: "Para mí Djokovic es un extraordinario tenista, pero un pésimo deportista"

Carlos Alcaraz no jugará la final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año y que se disputa sobre tierra batida en París, tras caer este viernes en la semifinal por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 ante el serbio Novak Djokovic, que en la última instancia por el título jugará contra el noruego Casper Ruud, verdugo del alemán Alexander Zverev por 6-3, 6-4 y 6-0.

Un encuentro que estuvo marcado por la lesión de Alcaraz en el tercer set y desde entonces el partido fue de lado del serbio que se acabó llevando la victoria.

Alcaraz quiso seguir jugando a pesar de su lesión: "Lo sé, Juanki, pero es muy pronto para retirarme" Alcaraz sufrió unos calambres en el comienzo del tercer set cuando iban 1-1 a mangas. El murciano quiso jugar hasta el final y así se lo hizo saber a su banquillo. 09 jun 2023 - 19:07

Nuestro compañero Ángel García estuvo contando el partido en directo para Tiempo de Juego y, todavía desde la Philippe Chatrier, analizó el partido en una entrega de Tiempo de Análisis.

"No se nos quita todavía la sensación de pena y de qué crueldad tiene el irte de un Grand Slam como se ha ido Carlitos Alcaraz".

"Estaba haciendo un gran partido, para mí salió muy nervioso, el primer set fue muy claramente para Djokovic, pero en el segundo consiguió reaccionar, consiguió darle la vuelta a un partido que es un muy complicado hacerlo ante un todo campeón como Novak, y cuando nos la prometíamos muy felices, cuando había ganado el primer juego del tercer set, cuando parecía que lo tenía todo bajo control, de repente le vemos hacer unos gestos muy raros con la mano, y luego el gemelo, y luego los cuádriceps y luego los antebrazos y luego el cuerpo entero y ya vimos que no había nada que hacer".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Honores a Carlos Alcaraz que lo ha peleado hasta el final, que no ha querido retirarse, dice que le hubiera hecho mucho daños retirarse y que se hubiese sentido muchísimo peor que terminando el partido como lo ha hecho.

Honores al tenista Novak Djokovic, que es espectacular, que va camino de convertirse en el más triunfador de la historia, que ha jugado un partidazo, cuando muchos, yo el primero, creíamos que Alcaraz iba a ser superior, y no lo estaba siendo, era un partido de tú a tú, era un partido igualado, era un partido que podía ganar cualquiera, pero no estaba siendo superior Alcaraz como yo pensaba antes del partido que iba a ser. Pero dicho todo eso, yo lo siento, no le doy honores al deportista Novak Djokovic.

Sé que Carlos Alcaraz no ha querido echar leña al fuego y no ha querido mojarse, dice que le parece bien lo que ha hecho Djokovic. A mí, ya no hablo ni de irte al vestuario, que lo ha hecho siempre, lo de pedir tiempo médico que lo ha hecho siempre, hablo de ponerte a celebrar, a cerrar el puño, a gritar como un loco los últimos puntos después de ganar 11 juegos seguidos a un chaval de 20 años lesionado. ¿Por qué lo ha hecho? Solo él lo sabe, yo quería preguntarle en la rueda de prensa, pero no ha habido turno de pregunta porque éramos muchos periodistas".

Novak Djokovic, durante el encuentro ante AlcarazEFE

"No sé si ha querido marcar terreno, no sé si estaba enfadado con el público, no sé si ha querido decirle a Alcaraz que sigo aquí y no me he ido y muchos decían que me ibas a ganar. No sé lo que ha querido hacer, pero desde luego, extraordinario tenista y para mí, como siempre digo, por momentos, y hay mil ejemplos que poneros, raquetazos a la silla del juez, tirar una raqueta a la grada, dar un pelotazo a una jueza de línea y hoy celebrar puntos ante un jugador lesionado con esa efusividad, para mí eso es de un pésimo deportista y así lo digo".