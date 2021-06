Ángel García: "Nadie ha hecho en tres siglos de tenis lo que ha hecho Nadal, esto no empaña sus 13 títulos"

Ángel García, el encargado del tenis en Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis la derrota de Rafa Nadal ante Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros.

"Pues sí, pensé que nunca iba a decir esto, pero ha perdido Rafa Nadal en París. Después de 105 victorias y solo dos derrotas, llegó al tercera, y llegó contra el que tenía que llegar, contra Novak Djokovic, que lo primero de todo y que quede claro, ha hecho un soberbio partido, escandaloso el nivel del serbio. Especialmente al final del tercer set cuando Rafa le consiguió dar la vuelta al partido, sin jugar muy bien, y ese tie break. Y luego el nivelazo del cuarto set, que es el gran favorito para ganar aquí, honores para el serbio. Se pondría solo a un Grand Slam de Nadal y Federer, y podría ganar los cuatro Grand Slams en un año, algo que no consigue nadie desde 1969. Don Rafael Nadal Parera, hoy a aplaudirle, veo algún mensaje en España de gente que se alegra de que pierda Nadal. A toda esa gente les recomiendo que se pongan el podcast de El Partidazo de COPE, escuchen lo que ha dicho Djokovic de Nadal hoy que le ha ganado, se lo hemos preguntado en directo en El Partidazo. Nadie ha hecho en tres siglos de tenis, lo que ha hecho Rafa Nadal, incluida esta derrota que no empaña en nada sus 13 trofeos. Enhorabuena a Novak Djokovic, porque ha merecido ganar hoy aquí y aplausos eternos para Don Rafael Nadal Parera, que nos ha llevado donde nunca nos había llevado un deportista español, que nos va a seguir llevando y que aunque no gane un partido más en toda su carrera, tendrá el aplauso de todos los españoles, por lo menos de los que tienen dos dedos de frente y siente nuestro país. A los que están tan tocados como yo, lo siento, y a los que no, no os preocupéis, que ya os volverá a cerrar la boquita ganando Rafa".

El tenista español Rafa Nadal cayó (3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2) ante el serbio Novak Djokovic en semifinales del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, su tercera derrota en 108 partidos en París, cediendo en un duelo legendario que cita al número uno del mundo con el griego Stefanos Tsitsipas.

Nadal, 13 veces campeón del Abierto de Francia, dio la vida por defender su territorio, pero 'Nole' se quedó la reedición de la última final para aspirar a su segunda Copa de los Mosqueteros (2016). Un partido histórico, que esquivó incluso el toque de queda como medida contra el coronavirus, que da la opción a Djokovic de su 19º 'grande', por los 20 del español y Roger Federer.

En un partido para el recuerdo, hubo muy pocos juegos que no se vendieran caros tras más de cuatro horas. El primero, por ejemplo, fue de 10 minutos y 'Nole' tuvo dos bolas de 'break'. Quizá marcó un poco lo que sería la manga, ya que Nadal se defendió bien e hizo daño al serbio quien, a pesar de empezar bien, se vio 0-3 abajo.

El número uno no encajó bien tal diferencia para lo visto en la pista y se dejó ir hasta el 0-5, pero mantuvo la concentración, seguramente pensando en el segundo set. El no rendirse de Djokovic cerca estuvo de dar emoción aún al primer parcial: terminó logrando el 'break' y obligó a Nadal hasta la séptima bola de set.

Venía mejorando el de Belgrado y en el inicio de la segunda manga logró verlo plasmado en el marcador, con un 'break' (2-0) que celebró apretando el puño. Sin embargo, Djokovic se precipitó, se pasó de motivación y Nadal, más regular, recuperó de inmediato la rotura. El número uno lo volvió a intentar esta vez con éxito.

Con el español mejor en la red, 'Nole' aguantó la defensa del rey de la tierra y logró un nuevo 'break' que esta vez sí confirmó tras un agónico intercambio de más de 10 minutos (5-2). Solo era el segundo set, pero la batalla ya rayaba a máxima tensión, en un despliegue físico y mental igualado hacia el tercer set.

La intensidad siguió creciendo y en la cresta empezaba a asomar Djokovic. Sus golpes hacían más daño, la pelota le corría más, pero la defensa numantina de Nadal dejó un parcial dramático, lleno de juegos largos. El español salvó bolas de 'break' hasta que encajó la rotura en el quinto juego, con 'Nole' arengando a las masas.

De nuevo se pasó de frenada el serbio y Nadal recuperó la rotura, en otro intercambio eterno que eso sí pasó factura al de Manacor. El campeón de 20 'grandes' pagó el esfuerzo y perdió su saque en blanco, dando una renta que ya parecía decisiva. De nuevo con el saque para apuntarse la manga, 'Nole' sintió el acoso del español.

Nadal encontró su derecha y ambos dieron rienda suelta a las emociones. El balear volteó la manga para llegar a tener bola de set, pero el de Belgrado forzó la muerte súbita. Tras hora y media de parcial, Djokovic puso a Nadal contra las cuerdas, mientras el Gobierno levantaba el toque de queda y el mundo del tenis se volvía loco en las redes sociales por lo visto en la Philippe-Chatier.

Nadal aún se aferró a la Central parisina con un 0-2 de inicio del cuarto set, pero Djokovic no daba tregua. El serbio logró lo que también parecía imposible, aguantar a Nadal en París, de pie el serbio a pesar de las mil respuestas del balear (3-2). Tras un mínimo tiempo médico pedido por el español, 'Nole' superó los últimos coletazos del español, en un broche espectacular a su primera victoria en tierra sobre Nadal desde 2016.

TSITSIPAS TUMBA A ZVEREV EN CINCO SETS

El clásico del tenis moderno se hizo de rogar por culpa de la batalla entre Tsitsipas y Zverev en la primera semifinal, que se quedó el griego con 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, el primer tenista de su país en alcanzar una final de 'Grand Slam'. Tsitsipas, uno de los jugadores más en forma esta temporada, se puso dos sets arriba, pero comenzó a fallar y mucho cuando tocaba rematar.

Un 'break' y 1-3 en contra en el tercer set comenzó a torcer el gesto del griego y a dar vida al alemán. Zverev se apuntó fácil la manga y en la cuarta rompió en el primer juego, con su rival dejando muchas bolas en la red, caminando sólido al desenlace del quito set. Tsitsipas cortó la hemorragia a tiempo, con 0-40 en el primer juego.

El griego salvó las tres bolas de 'break' y recuperó la fe de golpe hasta romper en el cuarto juego. Las dudas del alemán confirmaron el cambio de tercio y, aunque Zverev salvó cuatro bolas de partido con su saque, Tsitsipas cerró su histórica tarde en París, el más joven a sus 22 años en alcanzar la final desde Nadal en 2008, con un sentido abrazo con el alemán y lágrimas.