Ángel García: "Rafa Nadal acaba de entrar en la inmortalidad"

Don Rafael Nadal Parera se ha convertido en el mejor tenista de la historia del tenis, después de ganar el Open de Australia 2022 ante el ruso, Daniil Medvédev. El de Manacor se ha llevado su Grand Slam número 21 en el quinto set y Ángel García, periodista de 'Tiempo de Juego' se pasa por 'Tiempo de Análisis' para recordar el gran momento que ha hecho vivir Rafa Nadal a toda España, sin olvidar que hace dos meses el balear se planteó retirarse del tenis.

"¿Qué decimos? De Don Rafael Nadal Parera. ¿A vosotros os quedan palabras, adjetivos, emociones? Yo es que ya no sé qué decir. Este tipo acaba de entrar en la eternidad, este tipo acaba de entrar en la inmortalidad, este tipo hoy es el mejor tenista de la historia, a una cosa que se lleva jugando tres siglos. Ya no sé qué más decir, si lo reducimos a números, si 21 'Grand Slam', completa los cuatro dos veces, reconquista las cuatro fronteras del tenis, pero ¿de verdad creéis qué lo que hemos visto hoy se puede reducir a números?, de verdad creéis que ver a una persona absolutamente muerta, no hoy, hace dos meses que se planteó retirarse del tenis, hace un mes que estaba con un coronavirus moral con 40 grados de fiebre sin moverse de la cama durante siete días y ahora que llega, pierde los dos primeros sets, el segundo durísimo. Se le ponen 0-40 en el tercero que era casi bola de partido y ¿es capaz de levantar todo eso? Y es capaz de darle la vuelta jugando, para mí, uno de los mejores tenis de su carrera. Yo creo que la única frase que puede resumir todo esto es que estamos hablando de Don Rafael Nadal Parera. Nadie nos ha sorprendido tanto, nadie ha firmado hazañas más memorables y hoy creo de verdad que ha firmado la gran gesta de su carrera. Así que no sé qué más decir, salvo gracias, gracias y gracias Don Rafael Nadal Parera por hacernos tan felices a 47 millones de españoles, a 500 millones de hispano hablantes y a unos cuantos yanquis que también te quieren y te adoran. Qué más da si acaba ganando Roland Garros 22,24, como dice Charli Moya, no como dice Marc López, 23 como nos ha dicho Toni Nadal en ‘Tiempo de Juego’, qué más da si eso".

Rafa Nadal: El mejor tenista de la historia

El tenista español Rafa Nadal ha conquistado el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de remontar y vencer en una histórica final al ruso Daniil Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5), una victoria que le otorga su 21º 'grande' y que le encumbra como el tenista masculino más grande de todos los tiempos.

Nunca había remontado una final de un 'Grand Slam' marchando dos sets abajo, pero el de Manacor no entiende de estadísticas, solo de lucha, de persistencia y de no darse por vencido. Por eso, no bajó los brazos cuando todo parecía perdido, cuando lo hubiese hecho cualquier otro tenista en el circuito, y dio la vuelta a su duelo ante el número dos del mundo para encaminarse de manera firme hacia el Olimpo del tenis mundial.

"Vuelvo a sentirme vivo, estoy divirtiéndome otra vez", reconoció el de Manacor tras vencer en semifinales al italiano Matteo Berrettini. Y sobrevivir fue lo que hizo ante un casi autómata Medvedev, empeñado en devolver todas y cada una de las bolas que le enviaba el balear hasta la resurrección de este en el tercer parcial.

Una partida de ajedrez que cayó finalmente del lado del hombre con más fortaleza psicológica del circuito, al que ni la grave lesión en el pie ni todos los obstáculos que le han alejado cinco meses de las pistas hasta enero impidieron alzar su vigésimo primer título de 'Grand Slam', más que ningún otro tenista masculino en la historia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con su título ATP número 90, deshace el empate a 20 que desde enero de 2021 reinaba entre él, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, ganador el año pasado en Melbourne ante un Medvedev que volvió a quedarse a las puertas de la gloria en el certamen oceánico. Así, logra su segundo Abierto de Australia (2009 y 2022) y lo une a sus 13 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020), dos Wimbledon (2008 y 2010) y cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).

De París 2005 a Melbourne 2022, un camino de leyenda

Rafa Nadal ha entrado este domingo en el Olimpo del tenis convirtiéndose en el primer tenista de la historia en alcanzar los 21 títulos del Grand Slam. Una carrera que comenzó en París en 2005 cuando un chaval de 18 años conquistó Roland Garros y que culmina este domingo en Melbourne casi diecisiete años después con el español convertido en el mejor tenista de la historia.

Rafa Nadal sostiene la copa del Open de Australia después de ganar en la final al ruso Daniil Medvedev | EFE





Nadal derrotaba a Medvedev y conseguía romper la igualdad existente en la cima de este deporte en la que estaba empatado con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer con 20 'grandes' cada uno. Ahora, se queda solo en lo más alto.