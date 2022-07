Ángel García, desde Wimbledon: "Aquí se habla español"

Ángel García, narrador de tenis en Tiempo de Juego ha valorado la actuación de Carlos Alcaraz para pasar a octavos de final y los partidos que Rafa Nadal y Paula Badosa disputan este sábado en Wimbledon.

El tenista murciano ha dado este viernes un "auténtico recital" contra el alemán Oscar Otte entre tres sets. Badosa juega ante la checa Kvitova, ganadora de Wimbledon en 2011 y 2014, y Nadal, que tiene pequeños problemas físicos, se enfrenta al italiano Lorenzo Sonego.

Alcaraz y Djokovic, con paso firme hacia octavos El español superó al alemán Otte por la vía rápida. El rival de Alcaraz será Jannik Sinner. El serbio firmó el pase a los octavos por decimocuarta vez en su carrera. 01 jul 2022 - 18:11

"¿Qué tal? Muy buenas desde Wimbledon. Ya lo véis, aquí se habla español.

Porque Carlos Alcaraz ha jugado hoy, lo ha dicho él mismo: "el mejor partido de su vida en hierba". Vale que no ha jugado mucho en hierba, pero ha dado un auténtico recital.

37 golpes ganadores, por solo 8 errores. Eso es una salvajada. Con 19 años se convierte en el tenista más joven en llegar a los octavos de final desde hace once años. Se va a enfrentar a otro chaval, Jannik Sinner. Y en el horizonte asoma Novak Djokovic, así que licencia para soñar.

Igual que soñamos con Rafa Nadal. Aunque nos preocupa y mucho su músculo abdominal, mira me ha salido un pareado y todo, porque está tocado. No tiene ninguna lesión. Pero sí que hay cierta incomodidad y cierto miedo a que en un gesto explosivo de los muchos que tiene el tenis acabe rompiéndose y nos de un gran disgusto.

¡Y ojo Paula Badosa! No nos olvidemos de ella. ¿Por qué digo que se habla español? Porque mañana se juegan tres partidos en la catedral del tenis, en la pista central de Wimbledon, y dos llevan protagonismo español.

A eso de las 16:30 Paula Badosa ante la checa Petro Kvitova, ¡ojo que es campeona aquí y es una tenista muy peligrosa! Y cuando termine Badosa, turno para Rafa Nadal ante el italiano Lorenzo Sonego.

¡Ojalá mañana tengamos otros dos tenistas en octavos de final! De momento ya tenemos a uno. Se llama Carlitos Alcaraz Garfia, es de Murcia y hoy ha dado un auténtico recital de tenis".

Recital para llegar a los octavos

Carlos Alcaraz ha ganado este viernes al alemán Oscar Otte en tres sets (6-3, 6-1 y 6-2). El tenista murciano no ha dado ninguna opción a su rival, con 37 puntos ganadores y solo 8 errores, en la victoria más rápida en Grand Slam de su carrera. El germano, que no había estado nunca entre los 100 mejores, ha acumulado victorias de renombre tanto en Stuttgart como Halle pero este viernes no ha encontrado su mejor versión ante un imparable Alcaraz.

De reojo el murciano mira ya a Novak Djokovic, que podrá ser su rival en los cuartos de final si ambos superan sus duelos de octavos. El serbio se la jugará ante Tim Van Rijthoven, número 104 del ránking ATP.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nadal, entre algodones; Badosa, frente a una excapeona de Wimbledon

Este viernes la pista central de Wimblendon hablará español. Se jugarán tres partidos y dos tendrán rerpresentación española. Abrirá la tarde Paula Badosa frente a la checa Petro Kvitova por un puesto en los octavos de final. Y cuando termine saltará a la hierba de la catedral del tenis Rafa Nadal, que se verá la caras con el italiano Lorenzo Sonego.

El balear afronta el partido entre algodones. No está lesionado, pero sí tocado. Tiene molestias en el músculo abdominal y hay cierto miedo a una posible lesión. En octavos esperaría el ganador del partido entre Richard Gasquet y Botic Van De Zandschulp. Al mismo tiempo se refugia, ha aumentado las precauciones contra el covid. Lo confirmó él mismo: "No es una paranoia, es la realidad. No estoy haciendo muchas cosas. Vengo aquí y me quedo en casa. No salgo", dijo el balear tras los positivos en el torneo masculino, que han puesto en alerta a los mejores.