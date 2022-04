Wimbledon se plantea eliminar a los tenistas rusos y bielorrusos del torneo

Wimbledon podría anunciar en los próximos días que los tenistas rusos y bielorrusos no van a poder participar en el torneo, según informa el medio estadounidense 'The New York Times'. Esta decisión se tomará en esta edición de 2022 debido a la invasión de Rusia a Ucrania y por el apoyo de Bielorrusia a la guerra.

La Federación Internacional de Tenis ya ha excluido a Rusia y a Bielorrusia de competiciones como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup. A partir de estos hechos, Wimbledon consultó a principios del mes de abril al gobierno británico la posibilidad de prohibir a estos tenistas competir en el torneo.

El All England Lawn Tennis Club aseguró que el problema es "complejo y desafiante". Además, el gobierno británico ha establecido una normativa por la que los deportistas rusos y bielorrusos tienen que declarar por escrito que condenan la invasión rusa para poder competir como neutrales en suelo británico.

"Estamos en un diálogo muy cercano con el All England Club, el gobierno, con las giras", dijo este mes el presidente ejecutivo de LTA, Steve Lloyd. "Somos muy conscientes del sentimiento público en esta área. Estamos tratando de navegar cómo debe verse eso en los eventos de verano en Gran Bretaña este año".

El ministro de deportes británico, Nigel Huddleston, dijo en marzo que"absolutamente nadie que enarbole la bandera de Rusia debería estar permitido o autorizado" en Gran Bretaña, planteando la idea de que los atletas rusos podrían ser evaluados por su lealtad a Putin.

¿Qué tenistas no podrán jugar en Wimbledon?

El torneo que se celebrará el próximo 27 de junio hasta el 10 de julio sería el primer evento tenístico, el tercer Gran Slam de la temporada, que tomaría una decisión de prohibir a tenistas que jugasen el torneo, Rusia tiene a cuatro jugadores en el Top 30 y cinco jugadoras en el Top 40, y esto afecta al número 2 del mundo, Daniil Medvedev y a Andrey Rublev, número 8, y Aslan Karatsev (30), en el cuadro masculino. En el caso de Medvedev, su participación ya era una incertidumbre, ya que se perderá toda la gira de tierra batida por una hernia.

En el cuadro femenino no podrían competir Anastasia Pavlychenkova, número 15, Daria Kastkina, 16, y Verokinka Kudermetova, en el puesto 19, mientras que por Bielorrusia, están Aryna Sabalenka, número 4 del ránking y semifinalista en 2021, y Victoria Azarenka (18).