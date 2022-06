Muguruza naufraga y se va a casa en menos de veinte minutos

Ni el parón por la falta de luz recuperó a Garbiñe Muguruza. La española, que reanudó este miércoles su partido de primera ronda, fue de mal en peor y cayó eliminada en Wimbledon ante la belga Grett Minnen por 6-4 y 6-0.

La mirada de preocupación de su entrenadora, Conchita Martínez, a medida que caían los juegos para Minnen, fue el fiel reflejo del naufragio en pista de Muguruza, que no levanta cabeza y suma salidas en primera ronda de forma consecutiva en Roland Garros y Wimbledon. Es la primera vez que le ocurre en dos Grandes desde 2019, cuando cedió en sus debuts en Wimbledon y US Open.

Nadal comienza con una trabajada victoria ante Cerúndolo; Badosa arrasa en su debut; Muguruza deberá remontar El manacorí tuvo que emplearse a fondo ante Cerúndolo. Buen comienzo de Badosa. Taberner, Zapata, Martínez y Párrizas, eliminados. Suspendido el partido de Muguruza. 28 jun 2022 - 14:29

Belgian brilliance ????



Greet Minnen knocks out 2017 champion Garbiñe Muguruza, 6-4, 6-0#Wimbledonpic.twitter.com/PZFTGiOLTo — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022

Esta es, de hecho, la primera vez que Muguruza pierde en el mismo año en primera ronda de París y Londres, las ciudades donde ha sumado sus únicos Grand Slam. Pero cada vez quedan más atrás ese 2016 y 2017 cuando Muguruza apuntaba a ser una de las más grandes.

Su gran tenis sigue ahí, pero escondido tras capas y capas de dudas e incertidumbre. Esta vez no sufrió una remontada, esa que le han teñido de derrotas los últimos meses, sino que, tras perder el primer set el martes, sellado con una volea horrible y suspenderse el encuentro por falta de luz, no se personó este miércoles en pista.

En los 20 minutos que duró el segundo set, Muruguza solo ganó seis puntos. Perdió en tres ocasiones su servicio y solo ganó un punto sobre el saque de la belga. Encajó el sexto 'rosco' de su carrera en un Grand Slam y el primero en Wimbledon. Nunca se había llevado un 6-0 de Londres hasta este miércoles. Minnen se enfrentará en segunda ronda a la china Qinwen Zheng, que venció a la estadounidense Sloane Stephens.

Kontaveit, también se va para casa

Anett Kontaveit, segunda cabeza de serie de Wimbledon, cayó eliminada en segunda ronda ante la alemana Jule Niemeier, número 97 del mundo, por 6-4 y 6-0. Ni una hora duró en la pista la número tres del mundo, que nunca ha llegado a octavos de final en este Grand Slam. La alemana dio la sorpresa en el primer set y aplastó a Kontaveit en el segundo, ganando 16 de los últimos 18 puntos del encuentro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Djokovic se impone a Kokkinakis

El serbio Novak Djokovic, con su tónica habitual de subir el nivel según pasan los partidos, ofreció una mejorada imagen ante el australiano Thanasi Kokkinakis (6-1, 6-4 y 6-2) para acceder a la tercera ronda. El serbio, que suma 81 triunfos en el All England Club y es el único tenista de la Era Abierta con 80 o más victorias en cada Grande, da otro paso más para acercarse al séptimo Wimbledon y cuarto consecutivo.

2?3? victorias seguidas ??



???? @DjokerNole ha ganado todos sus partidos en #Wimbledon desde julio de 2018.



?? Este miércoles derrotó a Kokkinakis por 6-1, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/HBbuSD1Eh2 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 29, 2022

El primer cabeza de serie suma sensaciones en la hierba, donde más cómodo se le ve y, a tenor de su nivel, parece imposible que alguien sea capaz de frenarle en la superficie en la que su dominio ha prevalecido desde 2018. Fue uno de sus partidos más serios de los últimos meses, con la misma mirada devoradora que le hizo favorito en Roland Garros hasta que le paró los pies Nadal.

No concedió ni un saque, solo una pelota de rotura ganó 29 puntos en la red, solo cometió 14 errores no forzados y se llevó la barbaridad del 84 % de puntos con el primer servicio. El serbio, en su segunda actuación en Wimbledon, rozó la perfección. No tuvo rival en Kokkinakis y está ya a solo cinco partidos del título.





Sorprendente eliminación de Casper Ruud

El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie en Wimbledon, se quedó en segunda ronda tras perder ante el francés Ugo Humbert (3-6, 6-2, 7-5 y 6-4). El de Oslo, que apenas cuenta con tres triunfos sobre hierba en su carrera, logró una convincente victoria en primera ronda ante el español Albert Ramos, pero su suerte terminó ahí.

¡Victoria de mérito!



???? @HumbertUgo derrota al favorito No. 3 Casper Ruud por 3-6, 6-2, 7-5, 6-4 en segunda ronda de #Wimbledonpic.twitter.com/CJl52jj2qu — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 29, 2022

Humbert, mucho mejor jugador en pasto, eliminó al finalista de Roland Garros y Miami con la friolera de 53 golpes ganadores y buscará los octavos de final ante el belga David Goffin, que venció al argentino Sebastián Báez por 6-1, 6-2 y 6-4.