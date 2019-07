Garbiñe asegura que no va a jugar en una temporada; volverá a las pistas en San José a finales de julio

Garbiñe Muguruza fue una de las sorpresas de la primera ronda de Wimbledon. En el caso de la tenista española, porque no estaba previsto que cayera tan pronto del Grand Slam británico a las primeras de cambio, como ocurrió este martes, tras su derrota ante la número 121 del mundo, la brasileña Beatriz Haddad Maia (6-4 y 6-4).

En su rueda de prensa posterior habló de "no jugar en una temporada".

- "¿Qué planes inmediatos tienes?"

- Muguruza: "No jugar en una temporada. Dejar la raqueta un rato, tomar días de descanso y cuando sienta las ganas de volver a jugar, jugaré".

"Me voy decepcionada un poco por no haber sabido ganar el partido. Estoy triste por estar fuera de Wimbledon que es un torneo muy especial". Y a la pregunta de un periodista sobre sus planes futuros, Muguruza responde: "No jugaré en una temporada. Al menos, dejar la raqueta un rato, tomar unos días de descanso y cuando sienta las ganas de volver a jugar, jugaré".

La tenista ya dijo anteriormente que quería dar un giro a su carrera, llegó el que es actualmente si entrenador, Sam Sumyk, y fue repreguntada si quizás necesite en este momento otro giro: "¿Otro giro? No lo sé, no quiero hablar sobre esto".

Ángel García explicó en El Partidazo de COPE que cuando Garbiñe habla de un "parón"es porque su próximo torneo no llega hasta el 29 de julio, en San José (California, EEUU), y se refierere a ese descanso de casi un mes. Garbiñe no habla de retirarse ni de colgar la raqueta, porque tiene muchos años de tenis por delante.

Con su entrenador Sam Sumyk tiene una relación muy especial. Quizás sus declaraciones hayan sido la forma de abrir la puerta a otro entrenador.