Francis Roig, en COPE: "El tratamiento de Rafa funciona; y cuando va a un Grand Slam es para intentar ganarlo"

Quedan menos días para que podamos ver a Rafa Nadal probándose sobre la hierba de Wimbledon. Entre la conquista de su 14º Roland Garros y su arranque en el torneo londinense, Nadal ha pasado por un tratamiento para calmar los dolores en su pie para que pueda jugar sin sufrir.

Las noticias con respecto al tratamiento son muy tranquilizadoras: "Rafa está bien. Creo que Rafa se siente bien, de momento el tratamiento funciona. La presión siempre existe, pero cuando Rafa va a un Grand Slam es para intentar ganarlo", confirmó este miércoles en El Partidazo de COPE Francis Roig, entrenador del tenista manacorí.

Además, la superficie de hierba no juega en contra del pie de Nadal: "diría que la hierba peor (que la tierra batida) no es. Es una superficie más suave, quizás más problemática con las rodillas, pero el pie de momento va bien".

La preparación no es como en anteriores ediciones, dado que "por el pie y por la edad, hay que ajustar más el calendario. Justo estamos viniendo la semana anterior, con algún partido de preparación, y ha funcionado. Seguimos haciendo doble sesión, controlando sin hacer más de la cuenta, pero no podemos ir despacio porque el cuerpo necesita sus horas de hierba. Nos costó los dos primeros días pero ahora creo que Rafa aguanta bien", describió Francis.

Sin pensar en próximos Grand Slam

El equipo de Rafa Nadal prefiere no hacerse, de momento, ilusiones con la posibilidad de ganar los cuatro Grand Slam de 2022. "Cada Grand Slam es eterno, y son tres semanas de nervios. Ahora no piensas en el US Open. Evidentemente, es una ilusión, pero ahora pasamos por coger la forma y sentirse bien para ganar aquí".

Y pese a dar a Djokovic y a Berrettini como favoritos por delante de Nadal, Roig se 'mojó' con un pronóstico concreto: "Si llegamos a la segunda semana, Rafa estará por delante de Berrettini".