La felicitación de Nadal a Alcaraz tras el triunfo del murciano en Wimbledon: "Has dado una alegría inmensa"

Rafael Nadal, ganador de veintidós títulos de Grand Slam, entre ellos dos torneos de Wimbledon, fue de los primeros en felicitar al también español Carlos Alcaraz, que logró su primer éxito en el All England Club al vencer al serbio Novak Djokovic. Nadal, además, recordó a Manolo Santana, el primer jugador español que conquistó el torneo de Wimbledon.

"Enhorabuena Carlos Alcaraz. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido", dijo Nadal en las redes sociales.

Alcaraz, que ganó su segundo Grand Slam este domingo, es el quinto jugador español en lograr levantar el trofeo de Wimbledon. Además de Conchita Martínez, en 1994 y Garbiñe Muguruza, en el 2017, en el torneo femenino, también lo lograron Santana, en 1966, y Rafael Nadal, en el 2008 y el 2010.

2008: @RafaelNadal wins first Wimbledon title in five-set thriller



2023: @carlosalcaraz wins first Wimbledon title in five-set thriller#Wimbledonpic.twitter.com/Pp5qVzxQwJ