Zverev reconoce que jugó con fiebre su partido de octavos en Roland Garros ante Jannick Sinner

Alexander Zverev jugó enfermo, y con fiebre, su partido de octavos de final de Roland Garros, este domingo, ante Jannik Sinner, ante el que perdió por 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3.

Al tenista alemán se le vio toser durante el partido, y parecía incómodo, hasta el punto de que uno de sus médicos tuvo que entrar en pista para atenderle.

Preguntado por su estado de salud en la rueda de prensa posterior al partido, Zverev confesó que se sentía mal: "No había nada que estuviera mal, pero me sentía totalmente enfermo despúes del partido ante Cecchinato por la noche. ¿Qué puedo decir? Que de verdad estoy enfermo. No podía respirar bien, como se puede percibir cuando oyes mi voz. Estuve con fiebre, ¿sabes? Se puede decir que no estoy realmente en mi mejor estado físico, y pudo influir directamente en el partido de hoy".

También confirmó que su fisioterapeuta pasó un resfriado hace dos semanas, aunque dio negativo en el test por coronavirus, por lo que parece que pasó un simple catarro: "Espero que no fuera coronavirus", dijo Zverev.

De haber ganado, Zverev habría sido el rival de Rafa Nadal en cuartos de final.

El protocolo de Roland Garros, en duda

Las declaraciones de Alexander Zverev ponen en duda el protocolo que está siguiendo la organización francesa del torneo, que permitió que uno de sus participantes jugase con fiebre, como sucedió este domingo con el alemán.

El protoloco que establece Francia obliga a aislarle a todos aquellos ciudadanos que haya tenido fiebre (38 grados o más), dolor de cabeza y garganta, dolores musculares o cualquier otro síntoma relacionado con el coronavirus, y realizarse una prueba.

Otro periodista le preguntó a Zverev si se había realizado una prueba, pero se negó a responder por una polémica personal con el redactor.