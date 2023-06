Sinner protagoniza otro sorpresón y cae eliminado; Sorribes pasa a tercera ronda al derrotar a Martic

El italiano Jannik Sinner, octavo faovito, dejó escapar dos bolas de partido en el cuarto set y acabó derrotado en cinco por el alemán Daneil Altmaier, 79 del mundo, 6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(4) y 7-5, en el quinto partido más largo de la historia de Roland Garros.

Otra sorpresa en esa parte del cuadro dos días después de que cayera el ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo. El italiano llevaba una racha de 19 victorias consecutivas en partidos disputados en la primera semana de un Grand Slam.

Sinner, finalista del Masters 1.000 de Miami tras derrotar en semifinales al español Carlos Alcaraz, se encontró con un tenista que ya ha demostrado que es capaz de grandes cosas, como hizo en el pasado torneo de Madrid donde desde la fase previa alcanzó los cuartos de final.

Octavofinalista en París en 2020, el de Kempen, entrenado por el argentino Luli Mancini, no había conseguido desde entonces ninguna victoria en un Grand Slam, lo que explica las lágrimas que dejó escapar en la pista Suzanne Lenglen tras cerrar con un punto directo de saque un partido que duró 5 horas y 26 minutos.

Sara Sorribes continua con su buena racha en Roland Garros. La española, que el año pasado no compitió sobre la tierra batida de París por lesión, ha logrado superar por vez primera en su trayectoria la segunda ronda, tras derrotar a la croata Petra Martic por 6-4 y 6-1, y ahora se enfrentará a la cuarta del mundo, la kazaja Elena Rybakina que se impuso a Nosková por un doble 6-3.

Sorribes, 132 del ránking WTA, desplegó un juego sólido, sin resquicios, muy confiada en sus opciones frente a la croata, 38 del mundo, que se vio sorprendida por la contundencia de la española. La tenista de 26 años necesitó apenas una hora y media para barrer a Martic que fue cuartofinalista de 2019, que tras el 2-0 inicial estuvo a merced de Sorribes durante todo el choque.

La jugadora de Castellón ha aterrizado en París con una ilusión renovada tras superar una lesión que le mantuvo en el dique seco durante medio año, una travesía por el desierto que, confesó ella misma, llegó a hacerle plantearse su continuidad en el tenis. Ahora, Sorribes buscará alargar su estado de bonanza ante Rybakina.

La española Aliona Bolsova no tuvo la misma suerteque su compatriota Sorribes. La tenista, que en 2019 emergió tras su sobresaliente actuación en la tierra batida francesa donde desde la fase previa alcanzó los octavos de final, no pudo deshacerse de la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.

La catalana, que había perdido en esta edición el último partido de la fase de clasificación, fue rescatada por los organizadores en el último momento, una oportunidad que aprovechó para superar una ronda, al derrotar a la también eslovaca Kristina Kucova. Pero frente a Schmiedlova, que ocupa el puesto número 100 de la clasificación mundial, no fue capaz de imponer su mejor tenis al caer por 6-3 y 6-4, en 1 hora y 44 minutos.

El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry logró este jueves un triunfo de prestigio al superar en tres sets al australiano Alex de Minaur (cabeza de serie número 18) para avanzar a la tercera ronda de Roland Garros. Se trata de la primera vez que Etcheverry, de 23 años y número 49 mundial, llega a la tercera ronda de un torneo Grand Slam. Lo hizo tras dominar a su rival sin muchos problemas para terminar con 6-3, 7-6 (2) y 6-3, en un encuentro de dos horas y 36 minutos.

Lo celebró de forma muy ostensible jaleando al público con los brazos tras su victoria, en lo que ha sido el primer duelo de un tenista argentino de los seis previstos para esta jornada en la tierra batida de Roland Garros. Etcheverry, que el año pasado cayó en primera ronda, aprovechó su envergadura (1,95 de altura) para imprimir un juego muy físico, enviando de forma constante golpes muy profundos al fondo y las esquinas de la cancha para hacer correr a su rival. De Minaur cometió 53 errores no forzados, por 30 del argentino.

El tenista argentino Pedro Cachín terminó este jueves su paso por el torneo individual de Roland Garros al ser eliminado por el croata Borna Coric en cinco sets, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3 y 6-4

Siempre apoyado por los aficionados argentinos, Cachín, número 64 mundial, opuso una tenaz resistencia frente a su rival, mejor colocado en la lista y que busca volver a situarse en primera línea del tenis mundial tras una lesión de hombre que le impidió jugar durante un año completo hasta marzo de 2022.

Coric se enfrentará en tercera ronda a otro argentino, Tomás Martín Etcheverry, quien dio una sorpresa al deshacerse en tres sets del australiano Alex de Minaur.

La estadounidense Coco Gauff, sexta cabeza de serie y finalista de la pasada edición, se calificó a la tercera ronda de Roland Garros tras derrotar a la austríaca Julia Grabher, 61 del mundo, por 6-2 y 6-3.

La estadounidense, de 19 años, se medirá por un puesto en octavos contra la joven prodigio rusa Mirra Andreeva, de 16, que derrotó a la francesa Diane Parry por 6-1 y 6-2.

Despejado está el cuadro que el alemán Alexander Zverev vuelve a ganar enteros para llegar lejos. Pese a que solo lleva el cartel de vigésimo segundo favorito, el germano tiene currículum suficiente para pretender a ello y su tenis va ganando enteros.

