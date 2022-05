Nadal: "Claro que no soy el favorito en Roland Garros, pero eso nunca me preocupó"

El tenista español Rafa Nadal aseguró este viernes que "los resultados demuestras" que no es "el favorito" para Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que da comienzo este próximo domingo, y advirtió que no si no viese "posible" que puede jugar por sus dolores en el pie no estaría en París.

"Claro que no soy el favorito, los últimos resultados lo demuestran, pero esto es algo que nunca me preocupó realmente. Cuando lo era, nunca me consideré el favorito, siempre me he considerado uno de los aspirantes al título, pero a día de hoy, antes de que comience el torneo, no creo que sea el favorito en absoluto, aunque nunca se sabe lo que puede pasar", expresó Nadal este viernes en rueda de prensa.

El balear recalcó que "el dolor" en su pie "sigue ahí", pero intentó quitar el foco de atención sobre la dolencia que se volvió a ver aumentada en el Masters 1.000 de Roma. "La pregunta es si podré jugar y defender mis oportunidades o no", advirtió.

"No quiero hablar todo el tiempo de mi pie, aunque puedo entenderlo después de lo que pasó en Roma. Vivo con este problema todos los días, no es nada nuevo ni una sorpresa. Estoy aquí para jugar al tenis y obtener el mejor resultado posible y si no creyera que es posible, probablemente no estaría aquí. Trabajo tanto como puedo y entreno lo mejor que puedo", añadió el 13 veces ganador en la arcilla roja parisina.

Este nuevo problema no baja el ánimo de un Nadal que se sigue viendo "muy privilegiado y afortunado" de lo que le da el tenis y que espera volver a disfrutar en "el lugar más importante" de su carrera, pese a que, "desafortunadamente", llegue sin "la preparación" que deseaba.

Nadal, Alcaraz y Djokovic, llamados a encontrarse en Roland Garros

El español lamentó que su problema con la costilla en Indian Wells frenase "el bonito inicio de temporada", pero recordó que "en el deporte todo puede cambiar muy rápidamente" y que su misión es "tratar de estar listo" para ello.

"Hoy hay jugadores en mejor forma que yo, eso seguro, pero en los próximos días, nunca se sabe. Fue lo mismo en Australia y aquí también será difícil, pero puede volver a suceder. Todo lo que tengo que hacer es creer en mis posibilidades, en mi trabajo diario y mantenerme positivo", subrayó el número cinco del mundo.

Finalmente, preguntado sobre si aprovechando que está en París, acudirá a ver la final del sábado 28 entre el Real Madrid, del que es aficionado, y el Liverpool, fue claro. "Estoy aquí para jugar Roland Garros sobre todo, pero ya tengo mis entradas, claro", indicó entre risas.