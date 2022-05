Ivanisevic, entrenador de Djokovic, sobre Nadal: "Si no juegas bien, no importa cuándo se juegue el partido"

Goran Ivanisevic, el entrenador de Novak Djokovic, dice en una entrevista en Sportklub que verá los partidos anteriores de Novak con Nadal en Roland Garros varias veces, y añade que Novak debe estar concentrado desde el principio.

Ivanisevic afirmó que este lunes Djokovic realizó un buen entrenamiento y anunció lo que le espera a Novak: "Va a haber nerviosismo, siempre hay nerviosismo positivo, pero este partido se ha jugado ya 58 veces. No diría que habría alguien favorito en este partido".

A continuación, Ivanisevic dejó un recado a Nadal por su petición de no jugar de noche en Roland Garros: "Nadal dijo que no quiere jugar por la noche, Nole dijo que sí que quería, pero eso no significa mucho. Si no juegas bien, no importa cuándo se juegue el partido, ya sean las cinco de la mañana, el mediodía o las nueve de la noche ", y agrega: "Por supuesto que creemos en la victoria, Novak está jugando bien, está en la cima de su forma, todo coincidió exactamente como debería haber sido después de Montecarlo. No se puede pedir más que esto".

En relación a un posible sorpresa táctica, Ivanisevic respondió: "Siempre hay algunas novedades tácticas. Vi el partido del año pasado y también vi el partido del domingo contra Félix. Siempre hay algo, pero Novak sabe qué hacer, está listo para ello. Si quiere ganar, debe estar listo para jugar 27 sets y 57 horas" y volvió a incidir en la polémica por el horario: "Aunque Nadal no haya querido jugar por la noche, no significa que no vaya a salir emocionado, listo como nunca".

Y para terminar, también dejó otra frase que no dejará indiferente a nadie: "Además, lo que me alegra es que creo que el 80% del público estará en contra de Novak, pero es mejor así. Me gusta cuando están en su contra porque entonces tiene motivos para enfadarse con alguien y morder más".