Carreño: "En esta pista solo soy inferior a Rafa"

El español Pablo Carreño logró el pase a segunda ronda de Roland Garros tras derrotar al australiano John Millman por 6-3, 6-2 y 7-5 y afirmó que tras haber alcanzado las semifinales del Abierto de Estados Unidos no se siente inferior a nadie, salvo a Rafa Nadal en tierra batida

"Tengo un nivel muy alto, en esta superficie no soy inferior a nadie, quizá a Rafa. Si estoy al cien por cien y estoy valiente y agresivo soy peligroso y no es fácil que me ganen. Es lo que tengo que intentar hacer", aseguró.

Su próximo rival será el argentino Guido Pella, quien derrotó al italiano Salvatore Caruso por 7-6(6), 6-7(4), 7-5 y 6-4.

"Será un partido muy difícil, quizá más que el de hoy, pese a que son jugadores que no dan una bola por perdida, tienen sus diferencias, pero el partido lo tengo que encarar igual, ser sólido y agresivo. Será largo, pero he jugado partidos así", dijo.

"Guido tuvo mala suerte en el Abierto de Estados Unidos con todo lo que le pasó y estoy seguro de que tiene ganas de hacer gran resultado en Roland Garros", agregó.

Carreño se mostró encantado de poder jugar al tenis pese a las condiciones difíciles.

"Ha sido un año muy complicado para todos, hubo momentos que no sabíamos si íbamos a poder jugar. Lo importante es que estamos jugando. En el ránking es difícil que sume puntos para llegar al Masters, no me pongo objetivos, disfrutar cada día", comentó.