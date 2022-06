Ángel García: "Nadal lo ha vuelto a hacer y lo ha hecho con el pie colgando"

Ángel García, narrador del tenis en la Cadena COPE, habló en 'Tiempo de Análisis' de la nueva gesta de Rafa Nadal, que logró el pase a semifinales de Roland Garros tras derrotar al número 1 del mundo, Novak Djokovic, en cuatro sets (6-2, 4-6, 6-2 y 7-6). El viernes ante Zverev, Nadal buscará meterse en la final después de que el jugador alemán eliminara a Carlos Alcaraz.

"El tipo lo ha vuelto a hacer, ya es la enésima hazaña de don Rafael Nadal Parera aquí en París. Este tipo ha vuelto a ganar a Djokovic con el pie colgando, con toda la prensa mundial diciendo que hoy palmaba seguro, con todo el mundo queriendo quitarle la corona al Rey y el Rey ha dicho "que no, que yo no abdico, que no me jubilo, que no me retiran". Ganó en más de cuatro horas, perdió un segundo set que tenía ganado, ganó el tercero contundentemente y en el cuarto remontó tras ir perdiendo 5-2 ante el número 1 del mundo. Quedan dos pasos y este tipo quiere ganar aquí su 14ª copa de los mosqueteros, algo que no se va a ver jamás en el mundo del tenis y quiere ganar su 22º Gran Slam y sacar dos a Djokovic y dos a Federer. Lo ha hecho con el pie completamente colgando; me ha dicho que se está jugando el pie, ni él sabe qué va a suceder cuando acabe este torneo pero su 14º título de los mosqueteros bien vale que arriesgue ese pie. Vamos a disfrutarlo, vamos a aplaudirle, vamos a estar orgulloso de compartir país con el mejor tenis de la historia y que es don Rafael Nada Parera".

Nadal vuelve a las semifinales de Roland Garros

El español Rafael Nadal se impuso en un vibrante partido al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y defensor del título, 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4) y en busca de su decimocuarta corona en Roland Garros jugará las semifinales contra el alemán Alexander Zverev. Al término de una maratón de cuatro horas y 11 minutos, que se acabó de madrugada, Nadal, número 5 del ránking, evitó con este triunfo que Djokovic tenga opciones de sumar su tercer título en París y le iguale a 21 Grand Slam.



Aupado por el público de París, el español se clasificó por decimoquinta vez para las semifinales en la arcilla parisiense, una ronda donde solo ha perdido en una ocasión, el año pasado contra Djokovic. El serbio puso fin a su serie de 14 victorias consecutivas y abandonó el terreno sin saludar a la grada, visiblemente descontento con el apoyo que prestaron al español. Nadal, que había asegurado que el de esta noche podía ser su último partido en Roland Garros y que se había quejado del turno nocturno, acabó en una comunión extraordinaria con los espectadores.



Asombró que el español se apuntara la primera manga con relativa facilidad y que comenzara dominando la segunda, 3-0, con dos saques arrebatados al rival. Acabó así con la serie de 22 parciales consecutivos ganados por el serbio, que se apuntó sin perder ninguno el torneo de Roma y había ganado todos en su camino hasta cuartos de París.



El partido empezaba como la semifinal de hace un año, pero en esta ocasión, Nadal no bajó los brazos y peleó hasta el final. Como era de esperar, despertó el serbio, que se apuntó los tres siguientes juegos y ya, con la carrerilla, empató a un set. No sin batalla, porque ambos se disputaron cada milímetro de la pista, con algunos juegos regañados hasta la saciedad, como el del 3-3, que duró 18 minutos.

Mientras subían los minutos bajaban los grados y el frío densifica el juego, mala noticia para Nadal que veía como sus golpes maestros perdían eficacia. Frente a ello, el español, genio de la adaptación al entorno, tiró de estrategia, menos potencia pero más inteligencia, lo que debió pillar desapercibido al serbio que tardó en reaccionar y, cuando lo hizo, ya tenía otro set en su contra.

Espoleado, el número 1 del mundo sacó su carácter y se colocó 3-0 en el inicio del cuarto, aunque para ello tuviera que echarse al público a las espaldas con un feo gesto al golpear la red con la raqueta. Los abucheos, los ¡Rafa Rafa!, fueron minando su moral y cuando sacaba para ganar el parcial con 5-2 a su favor, de nuevo Nadal sacó su talento e igualó la contienda. Definitivamente, eligieron el camino más largo. Pero la moral del serbio había ya caído y en el juego de desempate la ventaja fue claramente del español, que se colocó 6-1 y con cinco balas en la recámara para plantarse en semifinales. Disparó cuatro antes de acertar en el corazón del serbio.

Nadal: "He dominado más minutos"



El español Rafael Nadal aseguró estar "emocionado" por su victoria en cuartos de final de Roland Garros contra el serbio Novak Djokovic y consideró que dominó más minutos del partido.



"Si miramos las cuatro horas de partido, creo que durante más minutos he sido más dominante yo que él. Se me ha escapado un segundo set que no debía haberse ido con doble 'break', pero es lo que tiene jugar contra Novak", dijo tras ganar al serbio 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4).



"He jugado mi mejor partido en los últimos cuatro meses, pero por falta de hábito de jugar a este nivel he perdido ese segundo set. Jugar bien, mantener la intensidad mental y física es un hábito, y estos tres meses y medio ni lo he podido entrenar ni competir. Por eso tiene más valor la victoria. En el tercer set he tenido un buen nivel y en el cuarto no he perdido la esperanza", aseguró.



Nadal mantuvo la interrogante sobre su estado físico, señaló que para este Roland Garros le irá bien pero prometió comunicar como está en el fondo cuando acabe el torneo, algo que puede marcar el futuro de su carrera.



Por eso, dijo, dejó abierta la puerta a que este sea su último Roland Garros.



"Aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero voy a poder competir y es lo que estoy haciendo. No es momento de dar muchas explicaciones. Cuando termine el torneo lo explico", dijo.

Por todo eso, consideró "muy especial" la victoria lograda contra Djokovic y atribuyó su subida de nivel a afrontarle en la pista donde ha conseguido los mayores éxitos de su carrera.



"Esta pista es especial para mi, tiene algo único y en el día que más lo he necesitado he conseguido sacar un nivel que aparentemente no tenía hace poco", afirmó.



También se sintió emocionado por el respaldo del público, que agradeció y que explicó porque "aprecia la historia": "Saben que para mi es el torneo más importante de mi carrera y que en todos estos años he tenido un comportamiento adecuado en todos los sentidos, a nivel de lucha y he tenido pocas quejas. Aprecian el esfuerzo que llevo todos estos años de dejar todo aquí. Para mi significa mucho, es muy emocionante".