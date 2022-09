Tiafoe elimina a Rafa Nadal en los octavos de final

Con un tenis muy intenso, de gran energía y sin prácticamente fisuras, el tenista estadounidense Frances Tiafoe ha superado a Rafa Nadal en cuatro sets (6-4, 4-6, 6-4 y 6-3) en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos. El tenista balear fue atendido por el médico antes de empezar la segunda manga por unas molestias en las muñecas, por la alta humedad de la ciudad de Nueva York. El partido estuvo detenido durante 10 minutos por la marcha del español al vestuario.

Nadal se había acostumbrado a las remontadas en este torneo, pero en esta ocasión no funcionó la épica en un partido cerrado, de contadas opciones de romper el saque y en el que su rival se mostró más afilado en los momentos clave.

Primer partido de día ?? Nuevo look ?? @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/1PEL28rRAs

El rival del americano, número 26 del ranking mundial, en los cuartos de final será el tenista ruso Andrey Rublev que venció en su duelo de octavos al británico Cameron Norrie (4-6, 4-6 y 4-6).

La derrota del manacorí, la primera que sufre este año en un 'grande', le supone también que no podrá optar a recuperar el número uno del mundo, para lo que necesitaba alcanzar la final. El murciano Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud se quedan como contendientes ahora a relevar al ruso Daniil Medvedev.

El tenista de El Palmar es la última baza de 'La Armada' española en el US Open, que se mide en la madrugada de este martes al croata Marin Cilic en los octavos de final.

No se asustó Tiafoe por medirse en la pista central al cuatro veces ganador en Flushing Meadows. En un duelo marcado por el calor y la humedad (ambos jugadores sudaron abundantemente desde el primer punto), Tiafoe arrancó valiente con su derecha y seguro para conservar su saque pese a que tenía problemas para meter su primer servicio.



Tampoco se cortó en subir a la red, pero ahí Nadal le frenó con facilidad con un contundente juego desde el fondo de la pista. Con el set igualado 3-3, Nadal cometió varias imprecisiones seguidas y abrió la puerta para el "break" de Tiafoe. El estadounidense se agarró a esa ventaja, la conservó con serenidad desde el servicio y cerró el primer set con una volea tras 54 minutos.

FRANCES TIAFOE HAS DONE IT pic.twitter.com/V0dnN5eXHz