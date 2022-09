Las cuentas de Nadal, Alcaraz y Rudd para convertirse en el número 1 del tenis

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Casper Ruud: uno de estos tres jugadores será número uno de la clasificación mundial de tenis el próximo lunes, un puesto que dejó vacante esta madrugada el ruso Daniil Medvedev al caer en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos ante el australiano Nick Kyrgios.

One of these men will be the new World No. 1 next Monday: pic.twitter.com/kOWnQv0Aeu