Caroline Wozniacki disputará el US Open tres años después de retirarse

El Abierto de Estados Unidos anunció este jueves que otorgó una de sus invitaciones a la danesa Caroline Wozniacki, exnúmero 1 del mundo, después de que la jugadora anunciara su voluntad de volver a competir este verano tras tres años de ausencia.



Wozniacki, que cumplirá 33 años el próximo 11 de julio, ganó 30 títulos en su carrera, incluido el Abierto de Australia, y fue número 1 del mundo durante 71 semanas, antes de dejar el tenis en 2020 tras su eliminación en tercera ronda contra la tunecina Ons Jabeur.



Anunció que volverá a competir este verano, posiblemente a partir del torneo de Montreal, y el Abierto de Estados Unidos informó en un comunicado de que le entregó una carta de invitación.

