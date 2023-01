Bucsa tumba a Andreescu y mantiene su sueño australiano; Bautista pasa a segunda ronda

La española Cristina Bucsa se clasificó para los diecieseisavos de final del Abierto de Australia, su mejor resultado en un Grand Slam, al derrotar a la canadiense Bianca Andreescu, campeona del Abierto de Estados Unidos 2019, por 2-6, 7-6 (7) y 6-4. Se enfrentará con la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, en una de las pistas centrales de Melbourne Park en su siguiente compromiso.

Bucsa, de 25 años y en el puesto 100 del ránking, sumó así su quinta victoria consecutiva, desde la primera ronda de la fase previa a los dieciseisavos del cuadro grande del torneo. Andreescu, número 43 de la clasificación WTA, dominó el primer set, con roturas en los juegos tercero y quinto.

¡De la previa a la la tercera ronda del #AusOpen por primera vez en su carrera!



La ???? Cristina Bucsa despacha a la ex No.4 del mundo y ex campeona del US Open Andreescu 2-6, 7-6, 6-4.



Bravo Cristina?? https://t.co/cCANTwh1Yl