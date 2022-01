Bautista sucumbe en una dura batalla con Fritz; Medvedev, Tsitsipas, Sabalenka y Halep no fallan

El español Roberto Bautista (15) cayó en un ajustado encuentro de tercera ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-0, 3-6, 3-6, 6-4 y 6-3, en una maldita Kia Arena que fue el escenario de los tropiezos en el set definitivo de sus compatriotas Jaume Munar y Alejandro Davidovich.

Bautista no pudo cumplir con su plan de dominar con el servicio y con su derecha, así como evitar el ‘drive’ de su contrincante, después de que el estadounidense finalizara el partido con 73 golpes ganadores que contrastaron con los 35 el español. El castellonense llegó a la cita con un rotundo cara a cara muy favorable después de haberse impuesto en siete de las ocho ocasiones en las que se cruzaron anteriormente.

Tampoco pudo igualar a Carlos Moyá, actual entrenador de Rafael Nadal, con trece presencias en octavos de final de competiciones ’slam’. Bautista reaccionó a un set inicial que duró 21 minutos al darle la vuelta tras reducir los errores no forzados. Fritz, que alcanzó los octavos de final de un Grand Slam por primera vez, volvió a encontrar su derecha para intimidar el saque del español y blindar el suyo hasta el 6-3 definitivo que se cerró con una doble falta de Bautista.



El tenista de Castellón concedió hasta 19 pelotas de ‘break’ a lo largo de un encuentro que se extendió hasta las tres horas y 14 minutos como consecuencia de la extrema agresividad del californiano. Taylor Fritz se enfrentará en los octavos de final al griego Stefanos Tsitsipas (4).

Tsitsipas y Medvedev se meten en octavos con comodidad

El griego Stefanos Tsitsipas (4) completó un gran partido a pesar de ceder un set ante el francés Benoit Paire, al que superó por 6-3, 7-5, 6-7(6) y 6-4, mientras que el principal candidato Daniil Medvedev (2) accedió a los octavos del Abierto de Australia por la vía rápida al superar al neerlandés Botic Van De Zandschulp por 6-4, 6-4 y 6-2.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hey Siri, tell @steftsitsipas he's into the fourth round at #AO2022 ??



The world No.4 defeats Benoit Paire 6-3 7-5 6-7(2) 6-4 to secure a spot in the second week of the #AusOpen. pic.twitter.com/gFpwWbaYh6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2022

El heleno controló de principio a fin un encuentro que redondeó con 21 saques directos y se benefició de los excesivos 50 errores no forzados del francés. Tsitsipas, que disipó las dudas generadas a raíz de su reciente operación en un codo, seguirá con opciones de convertirse en el tenista más joven en coronarse a orillas del río Yarra después del título de Rafael Nadal en 2009.



El ruso también solventó la exigente propuesta de un Van De Zandschulp que irrumpió en el circuito tras sus cuartos de final en el último Abierto de Estados Unidos. Medvedev alcanzó los octavos de final en Melbourne por cuarto año consecutivo y se enfrentará en la siguiente ronda a uno de los hombres más en forma de este principio de temporada: el estadounidense Maxime Cressy.

Cressy, que superó al local e invitado Christopher O’Connell (6-2, 6-7, 6-3 y 6-2), pondrá a prueba con su particular estilo de saque y volea la solidez del ruso que buscará dar un nuevo paso para el que sería su segundo título Grand Slam.

Halep y Sabalenka, firmes en el cuadro femenino

La rumana Simona Halep (14) se clasificó con convicción para los octavos de final al superar a la montenegrina Danka Kovinic por 6-2 y 6-1; mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka (2) contó con una nueva remontada para imponerse a la checa Marketa Voundrousova (31) por un ajustado 4-6, 6-3 y 6-1.

Another gritty comeback win from @SabalenkaA ??



The No.2 seed digs deep to get past Marketa Vondrousova 4-6 6-3 6-1.#AusOpen · #AO2022pic.twitter.com/KQmI2aurvM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2022

Tendrá una exigente cita en los octavos de final la rumana después de que se cruzara en el camino con una de las sensaciones del torneo, la veterana tenista gala Alizé Cornet, que volvió a completar una brillante actuación al ganar en tres sets (4-6, 6-4 y 6-2) a la eslovena Tamara Zidansek (29) después de imponerse con facilidad en la anterior ronda a la española Garbiñe Muguruza (3).



La próxima rival de Sabalenka será la veterana estonia Kaia Kanepi después de que eliminara a la local e invitada Madison Inglis por 2-6, 6-2 y 6-0 en un choque que se alargó hasta la hora y media de duración.



También cumplió con su rol de cabeza de serie la estadounidense Danielle Collins (27) al remontar a la joven danesa de 19 años Clara Tauson por un apretado 4-6, 6-4 y 7-5 en un encuentro que superó las dos horas y media en la pista central Rod Laver Arena. Su siguiente rival será la belga Elise Mertens (19), que venció por su parte a la china Shuai Zhang por un inapelable doble6-2.