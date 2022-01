Shapovalov: "Claro que recibe trato preferente, es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto"

El canadiense Denis Shapovalov (14), que mostró su enfado por el tiempo que su rival, Rafael Nadal (6), se tomó entre puntos y sets, explicó que en este tipo de partidos “no sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro”.

“Le respeto pero tiene que haber ciertos límites. No solo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto”, agregó el joven canadiense después de perder en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el español por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-4.

“Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final”, detalló un Shapovalov, que eliminó en su anterior ronda al alemán Alexander Zverev (3).

??? "You guys are all corrupt!"



Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. ????#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc