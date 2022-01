Nadal tumba a Mannarino y ya esta en cuartos de final; Badosa se desinfla ante Keys

Rafa Nadal (6) se impuso en el duelo de zurdos al francés Adrian Mannarino en los octavos de final del Abierto de Australia por 7-6(12), 6-2 y 6-2, tras llevarse una emocionante primera manga que duró una hora y 21 minutos.

“El primer set ha sido muy emocionante y he tenido suerte al final. Él ha tenido muchas oportunidades también”, comentó el español tras certificar su pase a los cuartos de final en un partido que alcanzó las dos horas y 40 minutos de duración. El duelo de zurdos deparó un trepidante primer set después de que tanto el galo como el español blindaran sus servicios hasta un juego de desempate que se decidió por un emocionante 14-12 a favor del campeón de 20 grandes.

Pick your jaw up off the floor…??????@RafaelNadal clinches the first set in an EPIC cat and mouse tiebreak 7-6(14).



Get that popcorn in a bowl, STAT. #AusOpen · #AO2022pic.twitter.com/mFo7XHfGIl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2022

La propuesta de Mannarino, que le robaba tiempo a su rival con tempranos impactos planos, llevó al límite a un Nadal que tuvo que sacar a relucir su repertorio de espectaculares golpes que pusieron en pie a una Rod Laver Arena entusiasmada por unos octavos con sabor a final.

Nadal cerró una primera manga que duró una hora y 21 minutos en su séptima pelota de set, mientras que el francés desperdició cuatro oportunidades para apuntarse el primer asalto.

El fulgor de Mannarino se apagó fruto tanto del desgaste como de la alta temperatura y Nadal, que mantuvo la intensidad y concentración, se llevó con comodidad un segundo set por 6-2 en el que rozó un 90% de los puntos con primeros servicios.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mannarino, que disputó por primera vez unos octavos de final a orillas del Yarra, intercambió unas palabras con uno de los médicos del torneo por unos problemas relacionados con la ingle izquierda. Fue un espejismo la rotura del galo para igualar a uno el que sería el último set después de que la contundencia de Nadal acabara con el limitado plan de un exhausto Mannarino.

El sexto clasificado mundial cerró el partido con 15 saques directos, 39 golpes ganadores y 21 errores no forzados. Tras la victoria, Nadal igualó al local John Newcombe con catorce apariciones en los cuartos de final del Abierto de Australia en una clasificación liderada por el suizo Roger Federer con 15.

Shapovalov, próximo rival de Nadal

Denis Shapovalov (14) superó con comodidad al alemán Alexander Zverev (3) por 6-3, 7-6(5) y 6-3 en dos horas y 21 minutos, y se enfrentará con el español en los cuartos de final. “Es un honor jugar contra él. Jugamos hace poco en una exhibición pero no era lo mismo. Va a ser muy duro pero espero disfrutarlo”, comentó en alusión al que será su próximo rival y a su victoria en el reciente torneo de exhibición en Abu Dabi.

Es la primera vez que el canadiense accede a los cuartos de final después de dar la sorpresa en esta séptima jornada, en un partido en el que conectó 35 golpes ganadores. Nadal cuenta con un 3-1 favorable en su cara a cara con el joven Shapovalov que llegó con gran confianza a la primera gran cita del año tras consagrarse campeón de la Copa ATP con su país.

El huracan Keys acaba con Badosa

La última esperanza española Paula Badosa (8) se desinfló en su duelo de octavos de final ante una imponente Madison Keys que desbordó de nuevo con su vertiginoso tenis al imponerse por un firme 6-3 y 6-1. “Tenía ganas de venir este año después de perderme la pasada edición. He sacado muy bien y sabía que era importante dominar”, dijo la estadounidense.

Unstoppable ??@Madison_Keys is into the #AusOpen quarterfinals for the first time since 2018, taking down Paula Badosa 6-3 6-1. #AO2022pic.twitter.com/dIGsi7zf5q — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2022

Keys y Badosa llegaron a la cita como las jugadoras más en forma de la presente campaña, junto a la local Ashleigh Barty (1), después de coronarse en los torneos preparatorios de Adelaida y Sídney, respectivamente.





Sin embargo, fue la jugadora de Illinois quien impuso su regla después de mantener un elevado 76% de puntos con primeros y conectar 26 golpes ganadores que mantuvieron a la catalana lejos de cualquier intento de remontada. Badosa se desesperó y acabó cometiendo diez dobles faltas en un partido que se extendió hasta la hora y nueve minutos en una Rod Laver Arena con poca presencia de público en su primer turno de la mañana.

Resto de la jornada

La checa Barbora Krejcikova (4) frenó sin piedad a una Victoria Azarenka que llegaba lanzada, después de imponerse por un claro doble 6-2 en una hora y 24 minutos para asegurarse una plaza en los cuartos de final del Abierto de Australia. Su siguiente rival, la estadounidense Madison Keys.